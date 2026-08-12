（洛杉矶讯）Nashville Songwriters Hall of Fame（纳什维尔创作人名人堂）在12日宣布，Taylor Swift（泰勒丝）将在今年秋季举行的典礼上正式入选名人堂。36岁的她成为名人堂史上最年轻的入选创作人。

纳什维尔创作人名人堂的执行总监Mark Ford公布本届入选名单时，念出Swift准备好的的感言。她说，自己从小开始写歌时，就一直将纳什维尔视为梦想之地，希望能向最优秀的创作者学习，并融入这座充满说故事者的城市。

Swift说：“纳什维尔正如我梦想的一样，这座城市肯定并重视努力、决心与想象力。在这里，即使神秘的缪斯和灵感没有降临，创作者们依然每天准时投入创作。”

这是Swift今年二度入选重要创作人名人堂。今年6月，她才刚入选纽约的Songwriters Hall of Fame（美国创作人名人堂），成为该名人堂史上最年轻的女性入选者。短短数月后，她再获纳什维尔创作人名人堂肯定，进一步巩固了她在流行音乐创作领域的重要地位。

根据纳什维尔创作人名人堂规定，现代创作者类别的入选者必须拥有至少20年创作资历。Swift在2006年推出首张同名专辑“Taylor Swift”，今年出道满20周年，因此符合入选资格。

本届与Swift一同入选的还包括乡村歌手Lyle Lovett、创作人Shawn Camp、Lee Thomas Miller以及Bruce Channel。