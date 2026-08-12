日本人气组合Yoasobi将于2027年2月20日（星期六）在新加坡国家体育场举行“超惑星SUPER PLANET”世界巡演，这也是此次巡演在东南亚的唯一一站。Yoasobi上一次来新演出是在2025年，当时场地为新加坡室内体育馆。他们在2024年在新加坡的记者会中曾说：“期待下次来新加坡能在更大的场地与大家相见。”此次演出升级至规模更大的国家体育场，可容纳更多歌迷。最高票价为498新元，与韩国天团BigBang新加坡巡演的最高票价相同。

Yoasobi由主唱Ikura和作曲家Ayase两人组成，自2019年出道以来便以独特的曲风红遍网络，“Idol”和《向夜晚奔去》等歌曲在全球流媒体平台取得亮眼成绩，也让这对组合连续四年成为Spotify平台海外播放量最高的日本艺人。他们也在2024年登上美国科切拉音乐节（Coachella）的舞台，进一步开拓日本流行音乐的海外市场，展现J-pop的魅力。他们分别于2024年和2025年来新加坡开唱，演唱会门票均全数售罄，足见其超高人气。

新加坡巡演的票价介于108至498新元，其中包括售价498新元的Platinum VIP坐席配套、358新元的CAT 1 Gold坐席配套以及288新元的VIP Priority站席配套。

Platinum VIP坐席配套包括一张“Platinum VIP”坐席门票、独家周边商品、专属权益领取柜台以及购买周边商品的“快速通道”，CAT 1 Gold坐席配套包括一张“CAT 1 Gold”坐席门票，其余权益相同。VIP Priority站席配套则包括一张“VIP Priority”站席门票，独家周边礼品以及提前入场的权益。

门票将在8月18日（星期二）上午10时在 trip官网 预售，公开售票日则在8月19日（星期三）中午12时开始。

Yoasobi的巡演将于今年10月至明年从日本五个城市启程，并延伸至海外五个城市和地区，包括新加坡、台北、韩国及香港。