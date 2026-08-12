（台北讯）台湾主持人于美人8月12日晚上证实，台语资深唱将陈盈洁已于台北病逝。

于美人在声明中写道：“亲爱的朋友，火箭来了，火箭很耀眼，回首要跟大家道别时，才发现人生是一幅万家灯火美丽又宁静的画面，谢谢你们的爱，生命很精彩，音乐很美好，很荣幸留下许多首属于人生的歌曲，继续陪伴一些人的心。”

陈盈洁是台湾资深华语、台语歌手，因嗓音浑厚、个性豪爽，被称为“歌坛大姐大”。2023年入监服刑后，她因急性肾衰竭、败血症等疾病获准保外就医。杨贵媚今年7月透露，自己曾于5月前往医院探望陈盈洁，对方当时已无法说话及表达，身体严重失能，病况令人忧心。

陈盈洁早在2019年就曾传出小中风。她因教唆伪造有价证券罪，被判刑3年2个月。2023年8月入监前，家属便透露她患有中度阿兹海默症，已难以自理生活。

陈盈洁同年入监服刑后不久，突然出现急性肾衰竭、败血症等症状，一度插管住进加护病房，后来获准保外就医。病情稍微稳定后，她仍须固定接受洗肾治疗，当时友人陈凯伦曾透露，她每周需要洗肾3次，每次长达约3个半小时。此后她又数度因感染入住加护病房，健康状况反覆。

陈盈洁1980年代陆续唱红《天涯找爱人》《心事谁人知》《期待再相会》《风飞沙》《海海人生》《野花》《乎我醉》《破浪人生》等歌曲。其中《风飞沙》更曾创下百万张销量，浑厚沧桑的唱腔加上豪爽性格，让她获得“歌坛大姐大”封号。