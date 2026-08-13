将于9月5日（星期六）在新加坡举办“One Day直到那一天”演唱会的“情歌王子”李圣杰，在接受《联合早报》访问时分享，这次演出无论在视觉呈现还是歌单安排上都有所变化，并加入了更创新的概念，而歌单对他而言，是一项非常艰难的取舍。

李圣杰说：“我已经将近一年半没有回到新加坡，所以很期待跟所有新加坡的朋友见面。我想带给你们一个全新、更不一样的Sam。”他会努力把自己调整到最好的状态，和乐手们一起呈献最好的演出。

出道27年的李圣杰凭《痴心绝对》《手放开》《你那么爱她》《最近》《眼底星空》等作品唱进无数人心中。今年2月，他在吉隆坡的生日场演出门票售罄，2025年12月于台北小巨蛋举办的人生首场个人大型演唱会，门票同样迅速秒杀，展现高人气。

这次的巡演串联李圣杰多年来的音乐历程，并融合“Face”系列作品概念，重新诠释陪伴歌迷成长的经典情歌。

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