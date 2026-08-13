驱魔俱乐部

After-School Exorcism Club: Girls’ Night（PG13）

88分钟

★★☆

故事：在一所被神秘超自然事件困扰的女子高中，五名性格迥异的学生组成秘密驱魔社，守护学校免受不安亡灵侵扰。从能看见鬼魂的通灵少女，追求完美的资优生，神秘学爱好者，古灵精怪、发明星梦的学生，到运动健将，团员们各自展现独特个性与才能，斩妖除魔。

由韩平台微短剧拓展而成的88分钟电影《驱魔俱乐部》，主打青春、惊悚与喜剧元素。（邵氏机构提供）

短评：影片开宗明义，以韩国人气女团Fifty Fifty（Keena、Chanelle Moon、Yewon、Hana和Athena）为卖点，同名短视频早前通过韩国Kitz平台推出，获得不错反响，于是打铁趁热，拍一部“正式”电影为女团招牌添亮点，软性品牌宣传手段，明白的，理解的。

导演郑洙（Jung Zoo）如何将短视频内容开展成88分钟电影，是主要挑战。五位妹妹的（缺乏）演技不提也罢，处理手法像学生作业，但可以完整将片子要贩卖的青春、喜感、神秘、恐怖、友情和成长元素用一点电影特效包装一下现炒现卖，达成目的，我懂的，可以的。有些电影要闭一眼看，认真就输了。这部电影的世界观，源自Fifty Fifty组合的专辑，其特色在于体现每个成员的个性和特点。88分钟，还好没有折磨我太久，部分情节和处理手法烂到我觉得挺有娱乐性笑了出来，我加半颗星。韩语对白，附英文字幕。（文 | 钟雁龄）

橡树街末日

The End Of Oak Street（PG13）

99分钟

期待指数★★★☆

继《穿普拉达的女王2》（The Devil Wears Prada 2）、《魅影巨星》（Mother Mary）和《奥德赛》（The Odyssey）之后，2026年高产的Anne Hathaway（安妮哈撒薇）再推出新作，这次与Ewan McGregor（埃旺麦格雷戈尔）扮演一对育有两个孩子的夫妇，一家四口住在宁静的橡树街，不料一觉醒来，赫然发现整条街被神秘的宇宙力量传送到一个恐龙肆虐的时空。为了逃出生天，他们必须团结一致，躲避恐龙的威胁。

Ewan McGregor（左一）和Anne Hathaway（右一）带着两个孩子，躲避恐龙的追击。（华纳兄弟提供）

恐龙变“暴龙”，肆无忌惮地摧毁民宅、捕食路人，橡树街上的居民求助无门。Hathaway举枪射向袭击人类的恐龙，然后仓皇逃命……从预告片可见，凶猛恐龙为这部惊悚生存片，注入大量恐怖与血腥元素，口味对准喜欢紧张、刺激和快感的观众。

时长99分钟的电影，不考验观众耐心。虽可预见Hathaway发挥为母则强的战斗力保护孩子，但这家人最后如何死里逃生，这部科幻求生片的故事是否为“暴龙危机”作出合理交代，大银幕上的恐龙和血腥场面是逼真还是失真，都是定夺电影是爽片还是烂片的因素。逃生片能拍出什么惊喜，让人期待。

美国导演David Robert Mitchell（大卫罗伯特米切尔）凭借2014年超自然恐怖片《神秘追随》（It Follows）打响知名度，该片在烂番茄网站的影评人好评指数高达95%。他2018年的黑色幽默惊悚片《银湖暗涌》（Under the Silver Lake），在同年康城影展的最高荣誉金棕榈奖（Palme d’Or）饮恨，在烂番茄网站的好评指数也仅58%。时隔八年的新作能否让观众买单，令人好奇。英语对白，附中英文字幕。（文 | 陈秋雁）

她的私人地狱

Her Private Hell（M18）

110分钟

期待指数★★☆

这部科幻惊悚片的故事，设定在一个被神秘毒物笼罩的未来反乌托邦大都会。艾丽（Sophie Thatcher索菲撒切尔饰）是一名心灵受创的演员，在拍摄一部风格近似1968年法国片《太空英雌芭芭丽娜》（Barbarella）的前卫电影时，目睹专对女性下手的连环杀手“皮衣男”干案，辗转被吸进一个幽灵世界。与此同时，在相隔数十年的另一个时空里，列兵K（Charles Melton查尔斯梅尔顿饰）深信，他的女儿失踪与“皮衣男”有关，于是追踪其下落，却因此受困于镜子里的幽灵世界。

Sophie Thatcher在片中扮演一名心灵受创的女演员。（邵氏机构提供）

丹麦导演Nicolas Winding Refn（尼可拉斯温丁黑芬）曾凭2011年动作剧情片《落日车神》（Drive），夺得同年康城影展最佳导演奖。这是他继2016年恐怖片《霓虹恶魔》（The Neon Demon）后，相隔十年的新作。

导演曾因心脏问题在鬼门关绕一圈，他形容这部电影是他“复活”后的迫切宣言。他这回兼任联合编剧，并透露片中“列兵K”急切寻女的剧情，源于自己命悬一线时，为了女儿拼命求生的经历。

喜欢Thatcher在《完美伴侣》（Companion）和《异教诡屋》（Heretic）的表演，虽然期待她的演出，但从预告片可见导演注重摄影与艺术的呈现手法，感觉电影“艺术味”偏重，可能让大众却步。英语对白，不附字幕。（文 | 陈秋雁）