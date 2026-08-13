在陈哲艺执导的“成长三部曲”终结篇《我们不是陌生人》（We Are All Strangers，以下简称《陌生人》）中 ，饰演单亲爸爸兼炒福建虾面小贩的林伟文一出场，一张写满沧桑与内敛情感的脸，瞬间抓住了观众眼球 。

曾是1997年新传媒《才华横溢出新秀》男子组季军得主，林伟文当年觉得浮沉演艺圈五年毫无作为，亦认为没得到身为演员该有的尊重和认可，毅然在2002年暂别娱乐圈，并放下身段到亲戚于黄埔巴刹的鸡饭摊当头手。

林伟文2002年暂别演艺圈，转行卖鸡饭。（档案照）

曾在警局当拭子检测员

林伟文在演艺圈外“游走”二十余年。期间他投资餐饮业失利，当过酒类销售员和糕点师，疫情期间因工作难找，还在警察局当了三年的冠病病毒拭子检测员（swabber）。他偶尔接拍戏剧，最新作品是刚在国庆日开播的5频道英语长剧“Yes Captain!”。

林伟文回忆在警局当了三年拭子检测员，看尽人生百态，是非常深刻的体验。（关俊威摄）

他苦笑说：“推销酒真的非常难，我本身不喝酒，要怎么去卖酒？”当酒类推销员时，他见识了各种生存潜规则。生性简单的他自嘲很难挣大钱，却怡然自得。“我对生活要求非常简单，平时不爱大吃大花，住在阿姨家帮补家用，过得去就好。”

2020年疫情来袭，他在警局当了近三年的拭子检测员。他说：“那时候我都在检测被抓进来的犯人。看尽人生百态与人性挣扎，是非常深刻的体验。”

人生的起落，让他积累了丰富的生活阅历和演艺养分，在《陌生人》的自然演技很有说服力，和金马影后杨雁雁对戏时，完全可以抗衡。

记者觉得，53岁的林伟文入围第63届金马奖“最佳男配角”的机会颇高。

疫情时举行八人婚礼

就在疫情最严峻的2020年12月28日，当时47岁的林伟文迎来人生归宿，与相恋10年、小自己8岁的自由业服装设计师徐盈盈登记结婚。

林伟文在2020年疫情期间与相恋10年的女友徐盈盈结婚。（受访者提供）

提起当年的婚礼，他仍觉得有趣。“那时候防疫管制很严，婚礼简陋得很，包括我在内，出席的只有八个人。” 登记结婚后，八人在餐馆吃了个便饭。因为安全距离，他们那一桌冷清的画面被记者拍下登报当防疫宣传报道，媒体当时完全认不出宴桌上的林伟文。

谈到妻子，林伟文对她充满感激。“我当自由职业者收入不多，工作不稳定，但她一直非常非常支持我。”如今两人相伴16年，依旧是彼此最好的倾听者和依靠。小两口也拥有自己的组屋，婚姻生活简单温馨有爱。

林伟文（后排中）在《我们不是陌生人》里的家人包括林詠谊（后排左）、杨雁雁（后排右）和许家乐。（长景路电影工作室提供）

林伟文说：“没有拍戏的时候，我会当老婆的助理。她是帮人准备服饰的，我会帮她试穿这些服饰。她以前是新传媒服装间的服装师，我们是2010年到马来西亚拍《甘榜情》时认识，就这样走在一起。”

他鲜少与艺人同事联络。“纯粹理念和性格不合，道不同不相为谋。”他腼腆地说。

穿拖鞋土气衣裤试镜

林伟文这次重回银幕，源自陈哲艺的剧组对“沧桑”的执着。角色需要一张“有故事”的脸，副导演通过洪慧芳联系上林伟文。

试镜时，林伟文翻出颜色最不对称的土气衣裤，踩着拖鞋就去了。他说：“就是要让自己看起来越Uncle越好。被录取时，我兴奋得起一身鸡皮疙瘩。跟太太透露这个好消息时，真的超级开心。以前演戏只是死背台词，从来没有过这样真正的角色和机会。”

首次与《陌生人》剧组出席柏林影展，再踏上电影的狮城首映会，让林伟文重新感受到当一个真正演员的心情。

林伟文一张“有故事”的脸，让他获得《我们不是陌生人》的演出机会。（关俊威摄）

为了演好福建面摊小贩，林伟文连续五天清晨5点，到大巴窑一巷小贩中心的“天天来炒福建虾面”跟老板学剥虾、切猪肉和苏东、熬高汤和炒面。他说：“我很爱吃炒福建虾面，也很享受学艺过程。轮到我下场时，我煮了三四人份，带回剧组给大家评评看好不好吃，哈哈。”

导演陈哲艺（右起）日前率领四位主演许家乐、林詠谊、杨雁雁和林伟文出席电影首映礼。（嘉华院线提供）

电影中有一场病重的戏，平时壮硕的林伟文在开拍前三周狠心戒肉，拍摄期间餐餐只喝鱼汤，短短三周减了5公斤，以呈现消瘦的病态。

杨雁雁拍婚礼戏喝醉呕吐

首次与影后杨雁雁合作，林伟文坦言压力不小。排练期间，他每天搭乘对方的顺风车往返，两人一路上敞开心扉聊戏、聊生活。“我们要了解对方多一点，演的时候就不会尴尬，不用刻意去演，而是自然而然懂得对方的眼神。”林伟文还陪杨雁雁到咖啡店观察啤酒妹，协助她揣摩角色 。

片中经典的咖啡店婚礼场面，杨雁雁（红衣举杯者）拍摄时真的喝醉吐满地。（长景路电影工作室提供）

片中咖啡店婚礼的一场戏，让林伟文印象深刻。他笑着爆料：“我们拍那场戏都是真喝！我不喝酒的，但都灌了不少，雁雁最后还真的喝醉，吐了一地！”

谈到演他儿子的许家乐，他说会常找对方聊天，还特意买“儿子”最爱吃的豆沙饼投其所好。“最后我们四个人（包括演他媳妇的林詠谊）建了一个Group Chat（手机聊天群组），就像一家人一样在上面聊生活大小事。”

《我们不是陌生人》8月20日在新加坡上映，GV部分影院及Filmhouse也将于这个周末，重映陈哲艺的前作《爸妈不在家》（Ilo Ilo）和《热带雨》（Wet Season）。8月15日的《热带雨》特映会，陈哲艺和戏中演员会参与映后对谈，欧萱担任主持。电影门票已在Filmhouse和GV网站发售。