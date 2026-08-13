One Night Only（M18）

102分钟

★★★

故事：

三年来，美国禁止婚前性行为，每年仅限一个晚上12小时例外。纽约披萨店老板欧文（Callum Turner卡勒姆特纳饰）却在这一晚被女友狠甩，失魂落魄的他，与渴望遇到真爱的艾丽（Monica Barbaro莫妮卡巴巴罗饰）相遇。阴差阳错之下，两个落单人之间的化学反应，只有火没有花，一整晚像被命运捉弄般频频相遇。他们最后能否双向奔赴，互相取暖？英语对白，不附字幕。

影评：

片中所有纽约市民的手腕都被植入高科技的“监管文身”传感器。已婚者的是绿色，未婚者的是红色，监管器会在每年唯一的12小时豁免期内变成绿色，代表允许性行为，大家可以“放飞自我”。

假如是你，可以接受身体被法定植入这个监管器吗？想到近来频频看到的性犯罪新闻，我有一秒觉得这招不错。不过，如果要我活在这么不自由的世界里——我不敢想象。

Monica Barbaro的角色追求与另一半的心灵契合。（联邦影业提供）

乍看下，电影的政治意味浓厚，借由单身者的性行为限制，讽刺政府专制、管太多，以及日益加剧的监控。但电影只通过一段背景播放的新闻，草草地把婚前禁性令合理化。那段新闻说，美国禁止婚前性行为的三年里，不只有效减低意外怀孕及性病的发生概率，也维护了婚姻的神圣“性”。

婚前禁性令的设定虽然荒谬，但十分玩味。纽约广被认为是“自由之都”，在电影里却变成一座乖乖听话的城市，这样的反差感理应迸发出很多化学反应和火花。可惜，剧本流于表面，没有深挖关于政府与人民，以及爱情与性爱潜藏的各种议题与矛盾，浪费这个有趣题材。还有一点令人费解：为什么没有人抗议这个荒唐的婚前禁性令？

浪漫欠奉喜剧还行

被压抑了一整年的欲望，只能在一个晚上释放，我以为会在这部挂名浪漫喜剧的电影里，看到很多床上的爆发力和笑料。但电影不热、不辣，也不火。

导演Will Gluck（威尔古勒）曾操刀的浪漫喜剧片，包括2011年《好友万万睡》（Friends With Benefits）和2023年《真的狠爱你》（Anyone But You）。他近日为电影宣传受访时承认，“剪掉大量裸露镜头”，因为他看了很多关于Z世代和阿尔法（Alpha）世代的观影研究，都显示这些年轻观众在看电影这类共享体验中，看到裸露和性爱的私密场面会感到不舒服。

对剧情一点帮助都没有的裸露和性爱场面没有存在价值，也不必为了博眼球而硬硬塞在电影里。更何况，102分钟时长，是这部电影的优点。只是，放纵的一夜拍得如此克制，有点反高潮。

戏外新婚的Callum Turner，在片中扮演被女友狠甩的痴心汉。（联邦影业提供）

于我而言，电影最缺的是浪漫喜剧的情感骨干——渴望和依恋（yearning）。两个主角各有魅力，也释放吸引人的性张力。但看着大银幕上的他们一再巧遇，我没有心动；看到他们一直错过彼此，我也心如止水，完全无力为他们打气，反而很怀念经典的《风月俏佳人》（Pretty Woman）、《西雅图夜未眠》（Sleepless in Seattle）、《网际之恋》（You’ve Got Mail）、《10天恋爱有限期》（How To Lose A Guy In 10 Days）……

电影浪漫欠奉，喜剧一般，若要说有什么内涵的话，第一，爱情除了生理上的吸引力，还讲心灵上的合拍；第二，面对面的社交，不该被手指滑动屏幕的交友方式取代。