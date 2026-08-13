（台北讯）台湾资深歌手陈盈洁8月12日晚上7时许病逝，享年72岁。证实噩耗的于美人之后告诉“三立新闻网”，陈盈洁在弟弟的陪伴下，安详走到人生终点。

杨贵媚接受《镜报》访问时说，陈盈洁在病榻时由姐姐、弟弟及一个看护轮流照顾。与陈盈洁爱情长跑十年并有过一段七年婚姻的音乐人李春贺，也在她生命最后阶段前往探望。

据报道，陈盈洁的大姐透露，会把她移灵回桃园。受委托负责陈盈洁后事的殡葬业者“单程旅行社”负责人小冬瓜通过脸书公开陈盈洁的遗照。他代表家属发出声明，感谢大家一路以来对陈盈洁的喜爱与支持，并交代丧礼将根据家属心意低调进行，但会好好准备陈盈洁“人生的毕业典礼”。

白冰冰遗憾无法再同台

白冰冰一开始不相信噩耗说“我要来问一下许常德老师”，在确认消息后难过地说：“我们是从秀场到现在的革命情感，我一直很期待能再次和她同台，现在只能留下遗憾。”

白冰冰也说：“也许是老天爷疼惜她，生病这么久了，这样她会比较轻松，但她的经典歌曲《风飞沙》和《海海人生》等，会永远留在我们的心中。”

陈盈洁（左）与白冰冰昔日曾同台。（互联网）

胡瓜与陈盈洁因为都是客家子弟出身，不管在秀场，或是节目都相互扶持。人在台湾南部录影的胡瓜回忆前尘：“从很早很早之前，就跟着大姐在台上演出了，很感谢大姐在《明日之星》的时候，跟着节目，一起培育了很多优秀的歌手，为台湾的歌坛带来很大的贡献！谢谢盈洁大姐让我们听到这么多感动人的歌曲！您的歌声，永留人心！您的作品，永留传唱！我们永远怀念您！”

曾多次与陈盈洁同台的康康，在游轮上表演，一下台接到噩耗时，无限唏嘘。他感叹，人生终究都会走到这一天，“这个也没有办法，有一天我们也都会离去”，并说：“希望陈姐一路好走。”

康康回忆最后一次看到陈盈洁是超过三年前的事，当时他上白冰冰的节目演出，巧遇陈盈洁。“那时候她声音就哑哑的，想唱歌但唱不出来。”在他心中，陈盈洁一直是许多人的偶像，早期从华语歌起家，后来反而以台语歌曲闯出更高知名度，其中《海海人生》更成为传唱多年的经典。他说，过去陈盈洁曾聊到找他一起去厦门主持节目，即使那时她经济状况已不如从前、又有官司缠身，“但还是有大姐头的气势。”

吴宗宪曾在陈盈洁陷入经济与健康困境时伸出援手。他在得知噩耗后悲痛发声：“心里面感觉唏嘘几许……虽说人生本是如此，只是遗憾大姐晚年过得并不是太如意，希望她可以离苦得乐，不再为凡尘俗世所苦。陈盈洁大姐大一路好走，同哀。”

罗时丰曾与陈盈洁合唱过情歌《台北今夜冷清清》，他感叹：“得知这个消息很难过也很不舍，一位这么有特色、有才华的大姐离开，希望她一路好走。”

昔日曾受陈盈洁提携的台语歌后龙千玉难掩悲痛并哀悼：“陈盈洁大姐在我心中是永远的台语天后，坚不可破。”

龙千玉说，自己初出道时经济拮据，陈盈洁不仅送她礼服，更毫不藏私分享演艺圈的经验与心得，给予这位后辈莫大的支持与鼓励。她认为，陈盈洁不只是歌坛前辈，更是她一路走来的重要引路人。

龙千玉感伤地说：“如今陈大姐走了，心中的往日时光仍记忆犹新。感谢您的提携，我永远的感恩在心中，感谢大姐，感恩、感恩。”