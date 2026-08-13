“有人爱着阮／偏偏阮爱的是别人／这情债怎样计较输赢……”，唱红经典歌曲《海海人生》的台语歌后陈盈洁8月12日逝世，享年72岁。她个性豪爽、重情重义，年轻时为爱、为朋友背负巨额债务，甚至因此散尽家财；台上风光与台下人生起伏交织，歌名宛如她一生的缩影。

陈盈洁本名陈金珠，1953年出生于台湾新竹。18岁那年，她和同学到俱乐部看表演，在同学起哄下上台唱了两首歌，没想到歌喉大获肯定，也意外开启她的演艺人生。之后她从高职休学，正式展开歌唱表演生涯，并靠着唱歌收入维持家计。

陈盈洁有着一双水汪汪的大眼睛，因此赢得“大眼睛姑娘”的美誉。当年有多名导演找她拍片，但她一直认为自己身材不够高，站在英挺俊男旁边，画面落差很大，担心影迷不捧场，选择专心在歌坛发展。

1975年，陈盈洁凭《春风》打响了知名度，接着陆续灌录了《微微细雨点点情》《祝你幸福》《盈盈的祝福》及多首电影插曲。但当时歌坛正是凤飞飞、甄妮、崔苔菁、萧㛤珠等人的天下，陈盈洁的人气不如她们，不容易与她们一较长短。

此外，陈盈洁的个性直率，不理会他人眼光，看不惯就说，很容易与人杠上。据说，有一次秀场艺人联合抵制杨燕，陈盈洁觉得无所谓，照样与杨燕交谈，结果惹火了许多大牌艺人，最后连她也被牵连，陈盈洁一气之下跑到南部登台，避开这段纷扰。

陈盈洁1993年来新加坡演出时，身穿碧绿色礼服，当时还演唱了新歌《海海人生》。（取自许常德的地下手记脸书）

陈盈洁一连推出16张华语专辑后，才推出第一首台语歌《天涯找爱人》，没想到上市后便大卖30多万张，之后更在短短三年内推出13张台语专辑，张张热卖，演艺事业登上高峰。从《中山北路行七摆》《期待再相会》《风飞沙》《台北今夜冷清清》《云中月》《海海人生》到《破浪人生》等歌曲，都给歌迷留下深刻的印象。

然而，看似风光的人生却开始出现巨大转折。陈盈洁曾为《海海人生》专辑制作人背书，结果让自己背上千万债务。外界一度盛传她欠下巨额债务是因为沉迷赌博，让陈盈洁不得不亲自召开记者会澄清，同时否认自己弃养双亲，之后更展开与债主长达五年的官司缠讼。

“爱上男友，是我一生最大的错！”

一路走来，陈盈洁的感情路也并不顺遂。她在23岁时不顾母亲强烈反对，与歌星潘健相恋。当时潘健甚至还有未婚妻，未料相恋多年，陈盈洁所赚的钱都供潘健花用，潘健投资失利、对外签的本票皆写陈盈洁的名字，最终潘健留下巨额债务后远走他乡。

陈盈洁回忆过往无限感慨地说：“每个人都会犯错，爱上男友，是我一生最大的错！”为了偿还债务，陈盈洁全家陷入阴霾，陈盈洁甚至在1986年于台中联美歌厅作秀时，遭黑道弟兄强行闯入围堵讨债。当时她忍住眼中泪水，在台上坚定地唱歌。所幸之后《风飞沙》这张唱片卖破百万张，她前后花了七​​年还清前男友留下的债。

23岁的陈盈洁（左图）为潘健背负千万债务，成了一生最大的痛。（互联网）

她后来曾坦言，这段感情是自己一生中最悔恨、最大的错误之一，但也正是在这段人生最低潮的时期，她遇见了后来陪伴自己走过难关的音乐人李春贺。据悉，两人是经由廖峻介绍认识，当时陈盈洁虽背负沉重债务，身处复杂的秀场环境，李春贺仍选择留在她身边，两人逐渐培养感情，低调交往长达10年。

爱情长跑10年后，陈盈洁与李春贺在1996年正式登记结婚。婚后李春贺不只是生活伴侣，也在音乐工作上给予她支持，陪着她走过事业与人生不同阶段。只是这段走过10年恋爱长跑的婚姻，最终仍在2003年划下句点。

陈盈洁与李春贺在1996年正式登记结婚，这段婚姻在七年后划下句点。（互联网）

“大姐大性格”是生存武器

陈盈洁好友、音乐人许常德过去曾在脸书分享，和陈盈洁姐姐陈乃嘉聊天时，意外得知陈盈洁“大姐大性格”的由来。姐姐跟许常德爆料，歌厅秀的年代在后台常常有黑道和男人出没，陈盈洁不但烟和槟榔不拒、喝酒和打牌邀约也配合，跟其他女歌手很不一样。

其实当年陈盈洁有很多追求者，姐姐忍不住念她：“你抽烟的样子像老鸨，谁敢娶你啊？”陈盈洁听了仅淡淡地回复：“我没有把自己的形象弄成这样，那些猪哥会放过我吗？”姐姐才知道，这是妹妹为了生存的武装。

晚年命运多舛

好友许常德（右）向晚年的陈盈洁伸出援手。（取自许常德的地下手记脸书）

陈盈洁晚年命运多舛，因教唆伪造有价证券案遭判刑三年两个月，入狱前健康状况已亮起红灯，甚至只要车辆颠簸就会呕吐。2023年入狱后才服刑三个月，她的健康情况持续恶化，失智症更让她忘记喝水，导致急性肾衰竭、败血症病危，法外就医病榻缠绵两年多后病逝。

回顾陈盈洁一生，从18岁意外登台唱歌开启星途，到成为叱咤台语歌坛的大姐大，曾经唱片热卖、风光无限，却也历经千万债务、漫长官司、牢狱之灾与病痛折磨。正如《海海人生》歌词，她的一生历经风光、低谷与无常，而那些经典歌声，也将继续留在歌迷心中。