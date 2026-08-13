（综合讯）郭富城携妻小和岳父岳母三代同堂，近日到新加坡旅游，在万态野生动物世界被网民“野生捕获”。

在动物园偶遇天王一家的网民在微博贴出照片，发文说自己在看乌龟的时候，“突然一张脸转过来，居然是郭富城”，字里行间流露难以置信的语气。这名网民说自己前一天通过社媒看到郭富城一家在位于圣淘沙的新加坡环球影城，想不到自己隔天就碰见他们，并说：“旁边是老婆和孩子，方媛也超级美，一家老小全来玩了。”

郭富城（左）与相差两岁的岳父（右）同框引起关注。（取自微博）

郭富城曾在6月份应新加坡旅游局与支付宝之邀，到新加坡拍摄宣传视频。时隔两个月，天王再度造访狮城，并在8月11日和12日被网民偶遇。

从照片可见，郭富城和老婆方媛、两个女儿Chantelle与Charlotte，以及岳父岳母，一行六人出游，其中郭富城与岳父同框的照片引起关注。据知，现年60岁的郭富城比岳父年长约两岁，但照片中的郭富城身形结实、头发浓密乌黑，看起来比岳父年轻，引起网民纷纷赞叹天王是“冻龄男神”。

方媛在8月5日迎来39岁生日，她当天在微博贴出一组美人照，发文祝自己生日快乐。郭富城则转发她的发文，写道：“祝老婆生日快乐。❤️身体健康，心想事成😉”

郭富城也在10日更新微博，分享自己的新单曲《冲冲冲》MV。他说：“我希望透过《冲冲冲》这首充满动感与激励性的音乐作品，将马年的活力、激情和冲劲，透过音乐的律动与光影的意象，带出最大的正能量，鼓励大家一起向心中目标一直冲。”