新加坡艺人谢俊峰自4月传出与网红曾敏（Nicole）婚变以来，首次在新剧《家的守护星》茶叙中面对媒体。他接受《联合早报》专访时被问及目前的婚姻状态避而不谈，仅表示这是私事，“（想说的）我之前已经发表，我不会再讲任何东西了。”

被问及日后是否不对外公开感情状态，谢俊峰没有回答。一旁的经纪人跳出来说，此次是为戏宣传，希望能将焦点放在新剧上。

谢俊峰片场真情流露“哭到累”

茶叙选在一家收藏复古物品和玩具的咖啡厅举办，与《家的守护星》氛围相当贴近。剧集讲述女主角方颖（陈凤玲饰）原本有个快乐的童年，和邻居兄弟李奕伟（陈罗密欧饰）、李杰伟（徐鸣杰饰）、苏达平（谢俊峰饰）以及印籍玩伴Kumar组成“五虎将”，经常在一块玩。然而四个家庭因各种原因，陆续搬离组屋区，从此失去联络，直到30年后再度重逢。

谢俊峰在剧中分饰两角，分别扮演90年代的电视台知名主持人“苏笙”，以及现代的“苏达平”。两者之间除了造型上的区别，谢俊峰在诠释时心境也有所不同。未曾担任过主持人的他笑说，在扮演主持人时，会想象自己是郭亮，“我会想象自己是亮哥，讲话要比较标准，对没有主持经验的我来说，是蛮有挑战性的。”

谢俊峰直言，刚开始接到剧本时，认为剧集属于比较轻松、温馨的家庭剧。可是在拍摄过程中，他却意外地“哭了不少”。他解释道：“例如有一场戏，我和儿子说，爸爸会保护你，撑住这个家。我读剧本时只觉得蛮感人的，没想到在现场时我不知不觉被打动，哭得厉害。哭这么多也挺累的，这是我没想到的。”

陈凤玲重新理解母女关系

陈凤玲在剧中同样一人分饰两角，演绎过程让她重新思考母女关系。（龙国雄摄）

除了谢俊峰，陈凤玲在剧中同样一人分饰两角，既是独立且富有正义感的室内设计师方颖，也是因丈夫染上毒瘾、家庭陷入困境，被迫从事性工作养活女儿的张彩虹。

陈凤玲通过朋友介绍，结识了一位与方颖有着相似经历的女生——对方的母亲曾因生计所迫从事性工作。陈凤玲从这名女性身上，了解到作为女儿的真实心路历程及对父母的看法。同时，为呈现出角色的真实感，她还向一位从事室内设计的女性朋友取经，陪她去见客户，了解其具体工作内容。

“身为女儿，（我们）很多时候都不会知道爸爸妈妈做出的牺牲。”陈凤玲坦言，自己在诠释这个角色时，意识到方颖永远无法知道母亲曾经历过什么，而这和现代很多的儿女一样。陈凤玲感慨自己在戏中既能明白妈妈的苦难，也能了解女儿的固执，“演了20多年的戏，还可以有这个奇妙的感觉，还蛮珍贵的。”

《家的守护星》是陈凤玲（右）和徐鸣杰自2022年结婚以来首部合作的剧集。（龙国雄摄）

《家的守护星》是陈凤玲和徐鸣杰自2022年结婚以来，首部合作的剧集。得知能和徐鸣杰一起参演同部剧集时，陈凤玲第一反应是开心，“因为这样时间表比较统一。”

徐鸣杰饰演的“李杰伟”性格复杂，在演绎上对情感的呈现要求较高，既要收敛，也要适时地爆发。令他印象最深刻的是一场与陈罗密欧和解的戏，他解释道：“那时我需要把对哥哥压抑已久的愤怒全部发泄出来，有一定的挑战性。”

虽说角色儿时遭绑架、被打断腿等悲惨经历，与现实生活中徐鸣杰的人生相去甚远，但他也从角色身上领悟到不少。他认为，每个人都是带着创伤生活的，更重要的是如何与过去的自己和解，走出阴影。他比喻道：“放下自己的壳，（才可以）自由奔跑。”

徐鸣杰在《家的守护星》中扮演的角色性格复杂。（龙国雄摄）

《家的守护星》由丁美莲监制，谢俊源及吴翠翠担任故事人，其他演员包括陈罗密欧、沈琳宸、曾诗梅、美心、陈传之、李浩菖等。全剧20集，8月24日起晚上9时，在8频道播出。