（台北讯）71岁台湾资深男演员姜厚任近日认爱小他24岁的女友陈苡孋，不料女方接连爆出争议。最新传闻指她曾介入原住民高官哈用勒巴克家庭，曾和她共事过的廖人杰也指遭她欠款400多万台币（约16万新元）。

据《镜周刊》报道，陈苡孋被爆在与前夫杨槐驹有婚姻关系情况下，介入台湾前联勤司令部中校哈用勒巴克的婚姻。报道说，哈用勒巴克与前妻秀美育有一对儿女，2022年底离婚的导火线被指是陈苡孋，揭发者是男方女儿莎韵。

陈苡孋日前也被网民爆料是小三，台媒8月9日报道姜厚任回怼爆料者：“你在讲三小？蹭流量吗？”姜厚任也说，自己与陈苡孋前夫是好朋友。

陈苡孋否认欠款

廖人杰则告诉《镜周刊》，自己与女友蒋玮珊曾借款约1100万台币（约44万新元）给陈苡孋，这笔钱包括蒋玮珊抗癌获得的500多万台币（约20万新元）理赔金。

廖人杰是台湾MV导演廖人帅的哥哥，原本从事手工制鞋行业，通过网络聊天认识陈苡孋，辗转成为工作伙伴。廖人杰说，他与女友遭陈苡孋欠款，后来拆伙后曾请陈苡孋开本票拟定还款计划。

廖人杰说，手上有借据及本票，借据总额达400万台币（约16万新元），原本说好两年还款，后来因为本票过期才对簿公堂。不过，陈苡孋上诉并称这些钱是投资。廖人杰说目前已将证据提交法院，正等待判决。

姜厚任在脸书贴出与陈苡孋的多张合照。（取自姜厚任脸书）

姜厚任发文回应

面对环绕陈苡孋的是是非非，姜厚任8月12日在脸书发长文作出回应。他以“人生需要一点幽默感”的题目发文，其中写道：“本来是无伤大雅的爱情片，说到前世今生博君一笑而已，大家信就信、不信就当作打屁……结果非要弄成侦探片，弄到全民办案，拿着放大镜找碴，还要捏造事实、恶意攻击……”

他认为大家应多一点幽默感，少一点恶意攻击，并说：“人生不过数十年，看到别人有喜事，就随喜祝福一下，万一将来老姜的棺材本被骗光了，就布施老姜一点，这样不是皆大欢喜吗？”他的这番话被解读为，就算被骗走棺材本，也坚守女友身边。