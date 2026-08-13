为与资深男星潘灿良合作，TVB视后唐诗咏首亮相串流平台ViuTV原创剧《日落下的彩虹》，两人首度合作，并有床戏。

唐诗咏日前接受《新明日报》独家电访时坦言，接拍ViuTV原创剧《日落下的彩虹》，主要是为了潘灿良。“我收到剧本得知他演我的丈夫，便爽快答应。”

唐诗咏说潘灿良是香港经验丰富的演员，一直都希望和他合作。

这次唐诗咏不但圆梦，两人还在剧中饰演夫妻并有一场酒店的床戏，问及这场床戏时，她笑言原本以为很快拍完，结果导演从不同角度拍摄，花了不少时间。

唐诗咏大赞潘灿良细心，拍亲密戏时会照顾女演员感受：“可能大家眼中床戏都一样，但其实有很多细节都会顾及女演员的感受。”

不过，唐诗咏也忆述首次见潘灿良时有点紧张，怕讲错话，后来发现对方十分容易沟通。拍摄期间，他更为她介绍彩虹邨不同地方，帮助她投入角色。

唐诗咏（左起）、苏文涛、许轶和潘灿良在戏里是一家人。（取自网络）

称剧中儿女“有天分”

剧中唐诗咏和潘灿良有一对正值青少年的儿女，记者问她是否有抗拒？

唐诗咏说过去也曾演过妈妈，不过剧中的孩子比较小，“我不会抗拒演妈妈，演员始终需要变化，迟早我都会演这类角色”。

她接着说：“更重视角色有没有发挥空间，希望不断突破自己。”

对于剧中的两位子女苏文涛及许轶，唐诗咏大赞他们很有天分，他们都拿捏得很好！

剧集反应胜预期 “女性出轨”引讨论

《日落下的彩虹》播出后反应不错，尤其剧集涉及婚姻及出轨，而且大胆将焦点放在“女性出轨”，引起观众讨论。

唐诗咏说坦言有点惊讶，她认为现今观众接受程度较高，剧集并非单纯讲出轨，而是透过婚姻关系呈现人物的选择及挣扎。

谈离开TVB

唐诗咏2022年结束与无线电视（TVB）近20年宾主关系，以自由身发展。

谈到离开TVB，她强调没有一个特别原因，主要过去两年剧接剧，没时间消化角色，长期下来感到疲累，甚至有点力不从心，加上早前皮肤出现状况，遂决定停下来调整自己。

此外，她过去也曾透露，离巢也与母亲离世的遗憾有关。2009年母亲骤逝，当时正值事业拼搏期，她坦言过去把太多时间放在工作上，忽略陪伴家人，因此希望弥补这份遗憾。

目前没有任何合约约束，唐诗咏说这样可以尝试不同工作及戏路，而且也可以随着自己意愿挑选剧本和角色。

《日落下的彩虹》可以在ViuTV观赏。