郑斌辉母亲病逝，他8月13日下午在Instagram（IG）发文悼念母亲，哀伤写道：“再见了，我最亲爱的妈妈。我爱你。”

郑斌辉以英文写道，母亲一年前被诊断出患有胰腺癌，肿瘤在经过电疗和化疗后缩小，母亲的病情也一度好转。不料，她的病情在约两个月前急转直下，肿瘤再次生长，癌细胞也扩散到肝脏。

由于母亲患有失智症，他与家人轮流在病房里陪伴她，确保一直有熟悉的面孔在她身边。郑斌辉说：“这是一段无比痛苦和令人心碎的旅程。母亲竭尽全力与病魔抗争，但最终还是在一个星期多前离开了我们。”

郑斌辉回忆母亲的一生，想到了“爱”这个字。“因为妈妈爱做饭，爱吃，爱聊天，爱打麻将，爱她的孙子，爱她的孩子，爱我的父亲，但最重要的是，她热爱生活。我可以毫不犹豫地说，我们也同样深爱她。”

他感伤写道：“我亲爱的妈妈。没有你的生活将不再一样。我想念你叫我‘阿boy’，我会一直想念你，直到我们再次相见。妈妈，你等我。”

郑斌辉自5月3日后一直没有更新IG，想不到隔三个月的发文，竟是母亲的噩耗。他说，过去几个月，身心都承受着巨大的压力，因此一直没能在社媒分享任何快乐的发文。

洪慧芳、刘子绚、曾诗梅、周崇庆和童缤毓等艺人纷纷留言表示哀悼。记者透过短信联系上郑斌辉的助理，对方透露郑妈妈于8月4日逝世，享年84岁。