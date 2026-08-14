Happy Together－因为不是一个人所以更好

Happy Together: Glad We’re Not Alone

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韩国演员崔盛元（Choi Sungwon）凭经典韩剧《请回答1988》中德善弟弟“成余晖”一角走红，憨厚形象深受观众喜爱。在他的演艺事业正要起飞之际，却不幸罹患血癌，被迫全面停工。他2018年曾一度病情好转复出，没想到2020年再次复发，并接受了骨髓移植手术。他之后经历两年漫长的治疗，终于康复。

崔盛元最近与好友们登上节目《Happy Together－因为不是一个人所以更好》，吐露这段艰辛的抗癌路时，忍不住当场落泪。他说：“2016年第一次发病，后来竟然又复发……真的非常非常辛苦，甚至到了这辈子都不想再去回想的地步。”

我的偶像总裁

My Bias, My Boss

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金慧埈（左）和姜勋在《我的偶像总裁》中是下属和上司关系。（取自tvN Drama脸书）

学生时代曾遭受校园霸凌的南多凛（金慧埈，Kim Hye-jun饰），从偶像李灿（车优慜，Cha Woo-min饰）身上获得了慰藉与生活动力，并在他的影响下走上时尚营销企划的道路。喜欢李灿长达12年的多凛，辞去大企业的工作后，终于如愿进入李灿所在的公司，满怀期待开启梦想中的职场生活，希望能近距离接触偶像。

然而，多凛却意外遇见了性格冷峻、追求完美的公司共同代表姜夏基（姜勋，Kang Hoon饰），并在与他共事的过程中经历了一系列挑战与考验。多凛逐渐成长为一名真正的职场人，也开始重新思考梦想、爱情与自我价值。与此同时，多凛与李灿的关系从粉丝与偶像的单向仰望，慢慢发展为现实中的情感羁绊。在事业与爱情的交织中，多凛不断学习如何坚持自我，终于找到自己的梦想、爱情与人生方向。