我的荒糖恋爱

Our Sticky Love

可在Netflix观看

如果你喜欢“老套”、“经典”的韩剧，《我的荒糖恋爱》或许合你胃口。

故事从女主角高恩思（贺营Ha Young饰）的视角开启。她是首尔中央地方检察厅反腐败搜查部检察官，能力出众且野心勃勃，为把握晋升机会而追查暴力组织，却因此卷入一场意外而失去记忆。醒来后，高恩思身处乡镇小医院，眼前出现的张泰河（丁海寅Jung Hae-in饰）声称自己是她的男朋友。

张泰河表面是拳击教练，实际上曾是黑帮二把手。他为脱离组织执行最后任务时，意外重逢失忆的初恋高恩思。为了让高恩思活下来，他向她撒了谎，两人由此开启了同居生活。随着组织的秘密行动浮出水面，以及高恩思失忆前隐藏的真相一步步揭晓，两人在误会与猜疑中不断磨合，逐渐拉近距离，开启了一段浪漫恋情。

贺营“用力过猛”

丁海寅继《妈妈朋友的儿子》后时隔两年回归小荧幕，这次依旧选择了爱情剧这个“舒适区”。他的表现中规中矩，演起纯情、自卑，暗恋女主角的“母胎单身”，光靠小狗般的温柔眼神，无需几成功力，已有说服力。

丁海寅以温柔眼神成功演绎出男主角的纯情。（Netflix提供）

贺营早前凭借《外伤重症中心》“千蔷薇”一角打开知名度，之后陆续演过《订阅男友》和《铁拳教育》。这是她第一次担纲爱情剧女主角，表现稍显不稳定，有些细节“用力过猛”，不够自然。

贺营第一次担纲爱情剧女主角，有些表情不够自然。（Netflix提供）

一开始，我觉得男女主角欠缺一些CP感，但神奇的是，看着看着却顺眼了，不知不觉看完了12集。故事在一些细节上禁不起推敲，甚至有些荒唐，但编剧在男女主角情感上的铺垫还算用心。

不喜欢雨天的张泰河，遇见肯为他撑伞的高恩思后慢慢改变，最后在婚礼上偶遇太阳雨时，任由雨水淋湿，露出幸福的笑容。这场戏让我想起电影《时空恋旅人》（About Time），同样是婚礼遇上雨天，但主角们发自内心的幸福笑容，似乎都能够越过屏幕，触动观众。

群像戏人情味浓

这部剧的群像戏温暖治愈，是我推荐这部剧的最大原因。糖村的奶奶、来自北韩的姐姐、“SES姐妹花”、精神科医生、护士、张泰河的跟班小弟……每个小角色的戏份不多，却都塑造得非常真实和有人情味。

剧中配角都非常吸睛，其中“SES姐妹花”是一大看点。（Netflix提供）

最令我印象深刻的是“SES姐妹花”的彭熙子。她发现儿子一直在偷偷学习拳击时，忍不住责备当教练的张泰河。刀子口豆腐心的她之后非常后悔，来到张泰河患有失智症的奶奶面前忏悔，说道：“我都生了两个孩子，年纪也长这么大了，可要成为大人，看来还差得远呢。这次老人家的八十大寿，我一定会办得特别隆重，虽然这样也弥补不了我心里的愧疚，但还是稍微原谅我一点吧。老人家请您长命百岁，一定要等到我彭熙子懂事的那天。”

韩国真的有这样的村子吗？内心虽然深知这是美好的乌托邦，却还是想要相信在世界的许多角落，人和人之间的情感连接还是如此深厚。