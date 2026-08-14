即将到来的农历七月初七，正是牛郎织女一年一度相会的日子——七夕！无论你目前单身，还是已有另一半，这几部近期热门又带点另类甜蜜的影视作品，或许能让你感受到满满甜意。

不良一族寻爱记

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即便有复杂过往，每个人都有被爱的权利。热门日本恋综《不良一族寻爱记》2025年推出第一季后反响热烈，今年顺势推出第二季，同样引发观众热议。

节目集结一群有叛逆过往的“不良青年”，让他们在校园中展开全新恋情。期间还会有“转学生”——也就是新成员加入，打乱原有的人际关系与情感节奏。

第二季形式与上一季相似，但这次“校园”搬到了热情洋溢的冲绳。成员们在逐渐增进感情的过程中，也会参与融入当地文化的活动，并通过特别约会拉近距离。本季也保留桑拿室约会环节，让氛围“又热又亲密”。

恋爱实验室

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一组嘉宾在这场实验中游玩“国王游戏”。（视频截图）

在公园、电影院、餐厅约会？这些都“弱爆”了。韩国恋综“更上一层楼”，以各种特殊约会场景，测试陌生男女是否真的能擦出火花。《恋爱实验室》带来多种的社会实验，包括陌生男女“床上约会”、两组男女在偏僻小木屋中与理想型约会、酒后约会、国王游戏等场景，观察在不同设定下，是否能促成恋人诞生。

我的剩余恋爱

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由李世荣（Lee Se-young）、CNBlue成员郑容和（Jung Yong-hwa）、Seventeen成员DK和崔叡娜（Choi Ye-na）担任观察嘉宾。结合爱情、亲情和泪水，这档恋综节目集结曾被诊断出绝症、或曾与死神擦肩而过的20至30岁年轻人，让他们在有限的生命舞台上，重新面对人生与爱情。

嘉宾们在初次见面后，朗读自己和病魔对抗的日记，从而彼此展开心扉。每个嘉宾每天都会获得100分钟，他们需要将时间分配给心仪对象。若双方互选，且彼此给予的时间总和超过100 分钟，就能和对方一起浪漫约会。

想带另一半到外约会或是享受珍贵的独处时光？这个星期有这两场演唱会可以考虑！言承旭、吴建豪、周渝民与五月天阿信将在新加坡舞台上重聚，带来满满的回忆杀舞台！

F✦FOREVER 恒星之城 世界巡回演唱会 - 新加坡站

日期：2026年8月14-16日 晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

东方神起队长U-KNOW（郑允浩）将来新加坡开唱！他这次推出全新的表演概念“U-KNOW PROJECT 26”。演出融合音乐与戏剧元素，呈现一段带有半自传色彩的自我探索与身份认同之旅。

U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in SINGAPORE

日期：2026年8月15日（星期六）傍晚5时

地点：新传媒剧院（The Theatre at Mediacorp）