（香港讯）76岁的香港资深艺人薛家燕，向来以标志性的“十字步”与招牌亲切笑容深得大众喜爱。近日，有网民在社媒上载了一段于香港黄埔街头偶遇薛家燕的视频，并配文赞叹：“一身亮色元气满满，状态太好了，老牌港星自带亲和力。”

视频中可见，一向毫无架子的薛家燕依旧亲切，主动向路人挥手打招呼。不过，不少网民细看视频后却感到心疼——片中的薛家燕神情隐约透出几分疲态，步履明显比以往缓慢和沉重，每一步都显得小心翼翼；在薛家燕身旁的佣人更是寸步不离，全程借出双臂充当“人肉拐杖”。

此外，也有眼尖的网民留意到她当天一头乌黑浓密的秀发，猜测她可能是戴了假发。

据悉，网民之所以对薛家燕的身体状况高度关注，因她在两个月前曾不慎跌倒。当天天雨路滑，薛家燕在公司大堂被地毯绊倒，一度撞伤右边鼻翼。有网民推测，她如今出行如此谨慎、且需全程搀扶，或许是受之前的跌倒事件影响而留下了心理阴影。

许多网民纷纷留言叮嘱薛家燕要多加休息、保重身体，希望这位带给观众无尽欢乐的演艺界前辈能永远健康活力。