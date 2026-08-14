（台北讯）72岁的台湾资深歌手尤雅宣布将在10月24日携全新巡演《往事只能回味2026演唱会》，首度于高雄流行音乐中心开唱。出道逾55年的她，已暌违15年未在台湾媒体前公开露面，此次她特别自美国返台宣传，并在星期四（8月13日）举办的记者会上，大方分享了自己的感情与生活近况。

尤雅在记者会上坦言目前“非单身”，但因家人希望保持低调，她不愿透露太多细节，不过此次男友“爱相随”伴她返台。在她受访期间，男友就静静守候在旁，虽已白发苍苍但依旧帅气，还不时用手机为尤雅侧拍，足见两人感情十分甜蜜。

谈及感情观，尤雅笑说：“随缘，顺其自然，该来的时候躲也躲不了。”并大方证实男友10月会亲自到场支持她的演出。尤雅是已故音乐大师刘家昌旗下第一名女弟子，出道超过半世纪唱红无数金曲，最具代表性的歌曲，包括《往事只能回味》《在雨中》及台语经典《等无人》等。她过去曾在1981年闪婚发型师，育有一子，但在隔年离婚。

长年定居美国的尤雅，也分享了这些年的生活。她说：“我住在美国很多年，生活是非常真实很自然，没有什么压力，自己时间很多，可以做自己喜欢的事。”虽然远离台湾舞台多年，但她对歌唱的热爱从未减退。

她透露，自己平时最喜欢看运动节目，每天跟着不同的体育比赛过日子；同时，她一周五天会骑健身单车、做柔软操以及日行万步。此次难得回台，她直言一定要大快朵颐，其中最爱的就是“蚵仔煎”。

提到昔日同时代歌手刘文正，尤雅透露自己长年旅居美国，两人已经有超过20年没有联络，因此对于刘文正的近况并不了解。

至于台语歌后陈盈洁离世的消息，她表示相当遗憾与震惊，“过去没有太多交集，以前大家都很忙，我也在国外飞来飞去。”