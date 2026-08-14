（本地讯）八名华语乐坛歌手将于2026年11月15日（星期日）下午5时在新加坡圣淘沙名胜世界会议中心集聚“那些年的歌3”演唱会，透过一首首耳熟能详的90年代金曲，带领观众回到那段美好的青春岁月。

演唱会星光熠熠，云集“金钟奖最佳主持人”陶晶莹、“琼瑶御用歌者”李翊君、“情歌王子”游鸿明、“华语情歌代表歌手”赵咏华、“宝丽金四小花”王馨平、“深情王子”张镐哲、“资深民歌歌手”王瑞瑜，以及“和声天后”马毓芬。

曾多次获得金钟奖主持相关奖项肯定的陶晶莹，是华语娱乐圈代表性的全方位艺人。她凭借独特嗓音与鲜明的个人风格，推出了《太委屈》《离开我》《姐姐妹妹站起来》等多首经典歌曲，陪伴无数乐迷走过青春岁月。

以深情且极具穿透力的歌声著称的李翊君，曾为多部经典琼瑶电视剧演唱主题曲及插曲，也唱过多首脍炙人口的经典作品，包括《萍聚》《再回首》《风中的承诺》《雨蝶》等，不少歌曲更成为不同世代歌迷共同的音乐记忆。

纵横华语乐坛多年的游鸿明，凭借深情嗓音与出色的创作才华，被称“情歌王子”。从《爱我的人和我爱的人》《下沙》《孟婆汤》到《一天一万年》，一首首经典情歌唱尽爱情中的甜蜜、遗憾与无奈。

出道多年的赵咏华，以温柔而富有感染力的歌声，唱出爱情中的甜蜜、幸福与感伤，《最浪漫的事》《求婚》到《相见太晚》都是她的经典之作。

王馨平凭《别问我是谁》走红华语乐坛，清亮的嗓音与清新的形象，让她在90年代出道初期便受到乐迷关注，并与同期宝丽金旗下女歌手并列为“宝丽金四小花”。

台湾实力派男歌手张镐哲，以深沉醇厚的嗓音及细腻的情感诠释《不是我不小心》《再回到从前》《北风》到《好男人》等情歌，用深情而充满故事感的演唱方式唱出不同阶段的爱情故事。

资深民歌歌手王瑞瑜，自校园民歌时期便活跃于华语乐坛，从成名代表作《春风》，到由著名音乐人周治平作曲的《重提往事》，以清亮干净的歌声及细腻深情的演唱风格，留下多首脍炙人口的经典作品。

拥有深厚音乐资历的马毓芬，是华语乐坛资深歌手、和声歌手及音乐制作人，长年活跃于华语流行音乐圈。她早期凭《多情会有问题》打响知名度，以甜美细腻的嗓音展现多元音乐风格。她与伍思凯合唱经典情歌《关于爱情》，也是华语乐坛的经典歌曲。

《联合早报》和96.3好FM是“那些年的歌3”演唱会的指定宣传媒体。

《那些年的歌3》票价为88新元起。（创时代提供）

▲《那些年的歌3》演唱会

日期：2026年11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、$148、$128、$108、$88（未含手续费），2026年8月19日（星期三）中午12时起发售

售票平台：bookmyshow.sg、 fantopia.io