（综合讯）澳大利亚金奖女星Nicole Kidman（妮可基曼）近来正忙于宣传新片《超异能快感：魔法之书》（Practical Magic 2）。在接受媒体专访时，她难得敞开心扉，侃侃而谈两次婚变的心路历程，更忆起当年曾被提醒不该嫁给“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯），以免毁了演艺事业。

妮可坦言，自己很年轻时就进入了婚姻，“我从22岁起就被硬生生地推到聚光灯下。”即使她天性害羞，但面对无处不在的镜头，她早就懂得随时切换状态。她感慨道：“（我的人生）处于这种状态的时间，比不处于这种状态的时间还要多。我对那段不被大众瞩目的时光，记忆已经相当模糊了，因为当时我真的太年轻了。”

回想起与阿汤哥的第一段婚姻，妮可至今仍觉得不可思议：“我才22、23岁，就有了一个红透半边天的巨星老公，但这一切在当时看起来再自然不过了，我们就只是坠入爱河，事情就是这么简单。”她透露，身边曾有人警告她不要结婚，以免严重影响演艺事业，但她当时的心态是“我才不在乎，我恋爱了，我想结婚。”

婚后，妮可的私生活沦为媒体追逐的八卦素材，甚至有人会对她说：“看吧，我们就跟你说过了。”但她并不在意：“那又怎样？难道我不该和我爱的人结婚吗？如果会砸了我的事业，那就砸了吧，我根本不在乎。”

Nicole Kidman（妮可基曼）2006年与歌手Keith Urban（凯斯厄本，图）结婚，没想到这段婚姻于2026年离婚收场。（路透社）

妮可与阿汤哥于1990年结婚，最终在2001年宣告离婚。妮可过去曾透露，婚姻破局的主因之一是自己当时太年轻：“结婚的时候，我其实还只是个孩子，而我当时需要的是长大成熟。”

2006年，妮可与歌手Keith Urban（凯斯厄本）携手步入第二段婚姻，没想到2026年离婚收场。当被问及第一段失败的婚姻，对于她第二次离婚是否有任何“帮助”时，妮可笑说：“这完全是全新的体验，每一次都是！”

无论感情路上经历多少风雨，妮可强调家庭和孩子永远是她的第一顺位：“孩子才是我们随时愿意放下手头一切去守护的对象。”即使已和凯斯分开，她仍是跟孩子说：“没事的，我们一直都在。身边依旧有深爱着你们的人，会牵着你们的手，陪你们一起走过去。”