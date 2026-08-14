莫小玲8月13日上网尝试购买BigBang演唱会门票，线上虚拟排队号码呈现“前面还有27564个人”的通知，她原以为抢票无望，想不到最后买到四张348元的门票，喜极而泣，高喊：“啊！我买到票！我买到票！BigBang，我来了！”

她13日傍晚接受《联合早报》电访时，情绪仍高昂，兴奋地说：“我紧张到哭！真的不敢相信我买到票，到现在还难以置信。我还一直反复查看电邮，确认自己真的收到购票通知，也确认信用卡付费成功。”

韩国天团BigBang时隔10年再次来新加坡，10月17日于可容纳5万5000人的新加坡国家体育场举办20周年巡演。当天正好是莫小玲的55岁生日，支持BigBang多年的她开心地说“这是最好的生日礼物”，并把顺利的购票过程归功与运气和自己有备无患的准备功夫。

“我上个月花太多所以‘仆街’（粤语俚语，指‘没有钱’），为了确保买票时能顺利用信用卡付账，我先还清了所有账单，也准备了几张信用卡在手。我在家里供奉济公炉，两个星期前每天上香就祈求济公保佑我买到票。我真的很heng（幸运）能买到票，真的谢谢济公保佑。”

莫小玲不时在IG上贴出捧场BigBang相关活动的“追星”照片。（取自莫小玲IG）

Big Bang演唱会门票分三天出售，莫小玲在8月11日的V.I.P.（BigBang粉丝名）会员预售望“网”兴叹，13日在公开售票时再碰运气，也动员朋友帮忙买票。她朋友的虚拟排队号码是1000多号，但没成功买到票。

“我早上9点半登录购票网站，看到自己的号码是27564以为没希望，就播放Big Bang的‘Fantastic Baby’安慰自己，想不到在11点15分左右就突然成功进入购票界面，从选票到付费，我的手还不停发抖。”

BigBang的“XX: Cosmos世界巡回演唱会”8月21日至23日在韩国高阳体育场开跑。莫小玲原有机会在韩国主场看演出，但因为工作关系而无法成行。

“我一直查机票，甚至考虑一早飞去首尔，然后赶到演唱会现场，或是看完演唱会赶到飞机场，但时间太紧，真的没办法。不过，现在买到新加坡的门票，当天又是我的生日，真的很heng（幸运）！”

演唱会主办方在门票售罄后预告将公布更多消息。（AEG Presents Asia IG截图）

转售票价炒至七倍

BigBang的新加坡演唱会票价介于288元到498元，8月13日早上10时公开发售。主办方AEG Presents Asia约中午12时通过Instagram（IG）公告所有门票已售罄，并预告接下来将发布更多信息。不少买不到票的失望粉丝纷纷留言，希望演出能加场。

粉丝也针对购票过程议论纷纷，争论包括虚拟排队号码是单位数却买不到票，虚拟排队苦等很久却被踢出队列，进入购票页面却多次被弹出，以及“临门一脚”选到票但无法付费。

有读者成功进入购票界面，却“临门一脚”买不到票。（读者提供）

记者网搜发现，不少人在网上转售这场演唱会的门票。比如，有卖家在二手平台Carousell开价1000元，转卖原价398元的“Gold”配套（一张Cat 1预留座席、一套四张的BigBang小卡、独家周边商品，以及现场专属福利）。二手票务平台 StubHub以3720元约多七倍的价钱，转售原价498元的“Ultimate”配套（包含一张Cat 1普通入场站票，其他福利同Gold配套，以及购买周边商品的“快速通道”）。

此外，《海峡时报》报道，市面上出现代购服务，光是代理预订费用就高达750元，而这笔费用还不包括官方票价。有网民提议以身份证号码监管买家，防止黄牛党高价倒卖门票。

新加坡警察部队和新加坡消费者协会（CASE）之前也提醒公众，购票时应保持谨慎，切勿轻信来历不明的卖家和网站，以免堕入诈骗陷阱。