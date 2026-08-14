（综合讯）第七届《成龙国际动作电影周》于星期三（8月12日）在哈尔滨圆满闭幕。

现场颁发16项“钢铁人”荣誉，其中，“最佳动作男演员”由主演动作片《火遮眼》的谢苗夺得；“最佳动作女演员”则由刚获得百花奖最佳新人、凭借《镖人：风起大漠》备受瞩目的陈丽君斩获。周星驰旗下的“星女郎”雪野，凭《功夫女足》荣获“最具潜力动作电影人”。她在台上发表获奖感言时，特别公开感谢恩师周星驰给予的宝贵机会：“更热爱电影了，希望今后能接触到更多动作戏，我会更加努力。”

华语影坛一代大侠狄龙获颁“终身成就荣誉”，成龙亲自上台献花并送上温暖拥抱，以此致敬狄龙从影逾半个世纪以来对华语动作电影作出的杰出贡献。狄龙发表了长达三分钟的感言，其中英文夹杂、全程引经据典，尽显一代武侠宗师的儒雅风范。

狄龙的儿子谭俊彦透露，此次由母亲陪同父亲出席，笑称老两口顺便过二人世界拍拖。他还赞父亲为了这次领奖特意减肥，因此看上去精神奕奕。此外，本周全家将为19日过生日的狄龙庆祝80岁大寿，届时一家人会齐聚聚餐庆祝。