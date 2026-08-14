（香港讯）57岁香港女星姚正菁淡出演艺圈33年，近期宣布复出，再度受到外界关注。她过去曾与天王郭富城有过一段情，多年来一直被冠上“郭富城初恋女友”封号，如今难得松口谈起两人当年交往的细节，包括首度还原当年分手的原因，并澄清了关于她劈腿及接拍三级片的种种传闻。

姚正菁当年在25岁不到的黄金年龄便退出演艺圈，之后结婚生子，几乎消失在萤光幕前。如今相隔30多年重新出发，面对部分网民质疑“57岁还出来折腾什么”，她接受香港《星岛头条》专访时豁达表示，50岁到60岁同样是人生的一个阶段，“为什么不能再出来？难道退休等老吗？”她强调现在经济状况没有问题，复出并非完全为了赚钱，而是希望重新做自己喜欢的事，未来也不排斥尝试音乐、直播及微短剧等。

恢复单身的姚正菁谈到感情时，透露身边仍有追求者。至于择偶条件，她表示没有特定标准，只要年纪相差在10岁以内即可，但坚决否认会以旧爱郭富城作为择偶标准。

谈起30多年前那段青涩恋情，她回忆那时郭富城还是舞者，自己则因选美进入演艺圈。由于性格合拍，两人很快走到了一起。那时的约会纯真而简单，因为双方收入都不高，有时两人只点一碗馄饨面分着吃，为了省下车钱还会手牵手一路走回家。

外界盛传两人分手是因为郭富城赴台发展爆红。姚正菁澄清，当年郭富城拍完广告回香港后工作瞬间爆满，而她想要的感情其实很单纯，只希望男友能陪她看电影、逛街，而不是对方拥有多大的名气。随着两人的联络因忙碌而逐渐减少，最终在没有谁正式提出分手的情况下，默认感情结束。她坦言，从未后悔错过“天王嫂”的身份，后来的人生经历反倒带给她更多成长。

姚正菁还特别澄清了两大误解：第一，她当年接拍三级片，绝非因为情伤，更不是为了跟郭富城的演艺成就“斗气”；第二，关于郭富城曾暗指某任前女友劈腿，她强调对方从未指名道姓，且绝对不是自己：“我没办法脚踏好几条船，太费神了，我是很专一的人。”

时过境迁，姚正菁直言如今对郭富城已毫无爱恨，“坦白说，现在看他的东西完全没感觉。”她透露，之前有朋友邀请她去澳门欣赏郭富城的演唱会，她看到一半便跟着朋友提前离场，心态与普通观众无异。不过，她依然大方赞赏旧爱，直言郭富城多年来维持极佳的舞台状态，站上舞台依然会发光。