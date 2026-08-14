为鼓励和支持新人，本土天王李国煌百忙抽空，为本地创作歌手黄阳诚率的MV《你要我如何去说Goodbye》助阵，演出其亡父。

李国煌接受《新明日报》访问时透露，本地其实有许多不错的新人，“年轻人如果有兴趣想和我这个‘老人家’合作，只要时间允许，能力做得到的话，我都会尽量帮忙，给予新人鼓励”。

李国煌透露这次合作是应导演陈威諹的邀请，拍摄MV当天他刚从台湾回来，花了三四个小时，也恰逢父亲节期间，因此显得格外有意义。

为了能投入角色，李国煌拍摄前有向黄阳诚率了解到他父亲生前的点滴，并表示其实听到歌曲前面部分就已经有强烈的感觉，很容易进入情境。

25岁新人黄阳诚率坦言，李国煌一直都是他非常敬佩的演员，并指虽然很多人是因为喜剧认识李国煌，但他知道李国煌的感情戏也非常厉害，“所以我想到歌曲里父亲这个角色时，第一个浮现在脑海里的就是他，另一原因是我父亲和他的身形有点像”。

黄阳诚率在MV里真情流露。（MV截图）

拍摄时，让黄阳诚率感动的是，李国煌几乎没有用很多对白，而是靠眼神、呼吸、细微的表情，就把父亲面对病魔的情绪演出来。

“我觉得他的演出，让这支MV多了一份真实，也让观众更容易进入故事。”

李国煌MV里饰演癌症患者。（MV截图）

父癌逝未能见最后一面留遗憾 借歌表达没说出口的爱

提到创作《你要我如何去说Goodbye》的契机，黄阳诚率透露，当德士司机的父亲在他很小时候被诊断患上鼻咽癌，多年来进出医院不胜其数，但每次都能熬过来。

没想到两年前，黄阳诚率在荷兰交流期间，父亲终究敌不过病魔去世。没能见到父亲最后一面，也没机会好好说一句再见，成为他一生的遗憾。

“回国后，我一直不敢面对这件事，直到今年才鼓起勇气，把那些说不出口的话，写成了《你要我如何去说Goodbye》，希望大家听完后，会想起自己爱的人，然后趁还来得及，好好地表达爱。”

黄阳诚率是艺名

黄阳诚率的名字比较特别，原来是艺名。他之前受访问提到他父亲姓黄，本名听起来较女性化，所以改为黄阳诚率，也就是不忘初心的意思。黄阳诚率，阳代表阳光；诚代表诚恳；率是坦率。