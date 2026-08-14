（综合讯）中国女星赵露思因罹患抑郁症暂停拍戏将近20个月，她4月出席公开活动时曾亲口证实2026年夏天重返剧组。然而，原定8月进组拍摄新剧的计划却传出卡关。

赵露思4月出席活动时，曾含泪感谢粉丝10年来的不离不弃，并透露自己夏季状态较好，预告将在夏天复工，期望接演能传递“女性心态与生活方式”的作品。当时业内盛传她将主演改编自亦舒小说的新剧《要多美丽就多美丽》，男主角甚至锁定了曾与她合作过电影的男星许凯。不过，目前许凯方已明确否认接演。

赵露思在7月21日的最新直播中坦言，原本确实计划8月进组，但至今仍未收到修改完成的完整剧本，因此无法确定最终的开机时间。

赵露思迟迟未能进组，再度引发外界揣测。有传她被多个剧组“退货”，另有消息传出，近期愿意与赵露思对接的剧组都提出了一项附加条件：要求艺人提前签署一份“风险责任书”。根据协议规定，一旦因为艺人个人因素导致拍摄中断或停工，所有经济损失将由艺人全权承担。据传，赵露思方始终不愿签署这类协议，导致她手上的影视邀约接连落空。

针对各种传闻，赵露思的工作室尚未作出回应。