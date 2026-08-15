香港TVB昔日小生陈锦鸿最近接受著名DJ颜联武访问，被问及儿子独立的话题时遭激怒。问题本身没有错，让人不舒服的是主持人的态度。颜联武显然带着主观想法，认为陈锦鸿过度保护患有自闭症的18岁儿子，并以假设性问题“如果妈妈想要一个人旅行，你会不会担心？”，要陈锦鸿在“担心”和“放手”之间做选择。主持人的角色是引导受访者表达自己，而不是带着预设立场强要对方屈服。访问中颜联武虽然语气不差，但死咬着不放的态度，让人看得不舒服。一个让受访者和观众都不自在的访问，就算达到“目的”夺了眼球，也不是一个好的访问。——李妙音

中国00后艺人易洋千玺继拿下金鸡奖最佳男主角后，日前再斩获百花奖影帝。奖项还没捂热，争议就开始登榜。有网民指他“刻意挑此类身心障碍边缘化的角色，更容易获奖”，但演员寻求突破挑战自我，不好吗？梁家辉落后5票，网民指“流量碾压实力”，但有流量不等于没实力呀。倒是“王宝强得0票，喜剧演员争奖始终是弱势”，我比较有感。常听演员说要观众笑比哭还难，却不常见喜剧演员获得奖项的肯定。惹人发笑是技术活，希望以后评审也能鼓励喜剧演员和制作团队。——赖婉丽

没有最衰，只有更衰！韩星李帝勋近年来的遭遇，让我想起这句话。辛勤工作的他作品一部接一部，却接二连三因为搭档而无辜被卷入风波，影响作品拍摄或播映。先是2021年《模范计程车》拍摄进度过半时，因李娜恩队内霸凌争议被换角，不少剧情得重拍；接着《信号》第二季，因赵震雄少年时期的前科争议，导致该剧至今不见天日。近日，因为女主角贺营的家族史掀起“亲日争议”，也让新作《胜诉有希望》被推向风口浪尖。都说事不过三，李帝勋的经历恐怕已不是一句“倒霉”可以概括。只能说，这位劳模最大的考验似乎不在剧本里，而在剧组里啊（苦笑）。——曾慧仪