大机场 Gate 24

可在Netflix观看

以为是一般以机场为背景的职场剧，演员阵容不算最顶级，在日本首播却一鸣惊人取得10.7%高收视率，且难得跻身Netflix新加坡的十大观看榜。普罗大众受落，必定有原因。

剧名“Gate 24”指的是剧里虚构的日本国际机场执法特殊部门。这是国境管理改革室参事官杉原美都里（松雪泰子饰）为了因应跨国犯罪并打破僵化的官僚行政体系，提出整合原本各自为政的入境管理局、海关、检疫等的新计划。

由审查官深泽然（柳叶敏郎饰）坐镇指挥的“Gate 24”，成员个性作风迥异，最初矛盾不断。原是法务部精英的早见圭一郎（真荣田乡敦饰）因为违抗上级而被调任“Gate 24”的入境审查官。个性冷酷严谨，恪守法规，常把“It’s not my call”（这不由得我来决定）挂在嘴边的他，与热血的海关人员松山笃志（板垣李光人饰）时常因为理念不同而起冲突。行径古怪的森万智（趣里饰）虽是海关新人，却凭着敏锐的观察力化解一次又一次的危机。

板垣李光人饰演热血的海关人员。（互联网）

女主角存在感不强

格局看似宏大，剧里刻画的却不算什么惊天动地的大事件。人蛇集团、炸弹威胁、绑架疑云……一集一故事，叙事节奏还算紧凑，尤其前两集制造悬疑、铺陈真相的手法不俗，反转出乎意料。观众若不深究其中的逻辑合理性，应该会觉得有惊喜。

只是到了第三集以“宠物和孩子”为题材意图煽情，便显得毫无新意了。接下来要留住观众视线，或许必须仰赖怪咖+精英+暖男+明星级前辈的演员阵容。但《下町火箭2》和《半泽直树2》的编剧丑尾健太郎显然刻意以事件为重心，播映三集对人物背景等仍着墨不深。

趣里饰演有着敏锐观察力的海关新人。（互联网）

去年结婚生子之后复出主演这部剧的趣里，在剧中身份神秘，但人物的举止别扭奇怪，反应慢一拍且不通人情世故，颇符合高功能自闭症患者特征。外貌不算出众的趣里以往惯常演绎聪明怪咖，避重就轻凸显个性成功创造个人风格。但《大机场》里当主角装出呆萌可爱模样，总是有种说不出的尴尬。

当主角，趣里的存在感显然不太够，硬是让众星烘托她一人实在太勉强。也难怪有网友认定她是靠着在演艺圈中地位崇高的明星父亲水谷丰扶持，才能登上主角位置。

两男主角拌嘴有火花

还好真荣田乡敦够帅，板垣李光人够阳光，各有各的吸引力，两人当男主角都算称职。拜托编剧别再刻意制造真荣田和趣里之间的暧昧，观众应该更想看两个大男生互不相让的无聊拌嘴。

53岁的松雪泰子气质仍然优雅，完美维持上世纪90年代日剧女神形象。冷酷又温暖的柳叶敏郎每次登场恍如《跳跃大搜查线》的警界精英“室井慎次”再现，勾起了对日剧辉煌时代的美好记忆。

坦白从宽，其实若不是因为有松雪泰子和柳叶敏郎撑场，我未必有兴趣一集集看下去。