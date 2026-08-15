在电影《功夫女足》的足球场上，中国大陆演员迪丽热巴饰演冲锋陷阵的前锋钰珑；戏外的她，也有着与角色相似的一股劲——会跟自己较劲，并一路往前冲。

不过，当这名“前锋”站到偶像周星驰面前，一开始难免紧张。

迪丽热巴赴香港为《功夫女足》造势期间接受《联合早报》访问，坦言过去一直视周星驰为偶像，这回偶像突然变成导演，让她合作前难免忐忑。她说：“第一是你要见到偶像，第二他又是导演，所以我会觉得怎么办？”甚至还没见面，她已开始琢磨第一句话该说什么。

结果两人初次见面时，她只说了句“导演你好”，说到这里，迪丽热巴还模仿起当时的星爷，重现他回了一句简单的“热巴啊”，两人之后便自然聊开。真正开拍后，她更发现，片场上的星爷与想象中的导演不太一样。

迪丽热巴在《功夫女足》饰演冲锋陷阵，有一身好武艺的前锋钰珑。（创艺电影提供）

她说，周星驰并非只坐在监视器前发号施令，而是会亲自下场示范，跟着演员一起“玩”，给出演出方向之余，也不要求大家照单全收，而是鼓励演员按自己的理解尝试。

会跟自己较劲

钰珑皮肤黝黑、造型干练，与观众过往熟悉的迪丽热巴形象大相径庭。

比起外形上的突破，迪丽热巴更看重角色的内核。她说，周星驰并未刻意要求她“扮丑”，而是希望她以最自然的状态，呈现一名足球运动员应有的模样。

电影上映后，有观众后知后觉发现“原来里面有迪丽热巴”，她听了反而开心，“这说明这个角色塑造到让大家觉得‘这是她演的吗’？”对她而言，能让观众暂时忘掉“迪丽热巴”，只看见角色本身，就是对演员很好的评价。

她与钰珑最相似的地方，就是都会跟自己较劲。有专业舞蹈功底的迪丽热巴透露，以前碰上做不到的动作，会跟自己生气，“同样一个东西别人能做到，为什么我做不到？我会很较真，所以这点我和钰珑还是挺像的。”

戏里，钰珑在球场上不断往前冲、攻龙门；戏外，迪丽热巴也希望《功夫女足》能给观众一股继续前进的力量。她记得，曾有一名年近40岁的记者告诉她，看见片中一群女足运动员在场上挥汗如雨，深受启发。

她希望观众也能从电影中获得这份力量，不论男女、年龄、外形，都不该成为前进的限制，“任何时候你想开始就可以开始。只有你自己会限制自己不要往前走。”

若真要组一支演艺圈足球队，她笑说，周星驰最适合当教练，不过也可以当前锋亲自下场；至于自己，还是选择前锋位置。

胡予安一场戏挨十几巴掌

一名前锋自然组不了一支球队。新人胡予安饰演主力球员丧彪，角色情绪反差极大：一边卑微得“头低到贴地”，习惯性把“对不起”挂在嘴边；另一边却能瞬间爆发，使出威力惊人的奔雷腿功夫。

胡予安（左起）、林子聪和雪野畅谈拍片回忆。（创艺电影提供）

“丧彪”这个名字对熟悉星爷电影的观众并不陌生，过去曾是港片中男性狠人的标签；这回却落到一名女足球员身上，多了一层反差喜感。

胡予安原是星爷的尾波冲浪教练，获星爷邀约试戏，最终成为全片第一个敲定的角色。

首次演戏的胡予安说，最难的是拿捏角色两极化的状态，有时连自己都搞不清楚，这场戏究竟该“丧”还是该“彪”，该哭还是该癫。

胡予安饰演主力球员丧彪，角色情绪反差极大。（创艺电影提供）

她印象最深的，是一场被张小斐饰演的队长双双误扇巴掌的戏。第一回拍摄时，巴掌来得太突然，她当场被扇得蒙查查，一回头竟忘了台词。结果原本可能一回就过的镜头，后来拍了十多遍，而且每一巴掌都是真打，让张小斐打到频频道歉。

19岁雪野“天外飞仙”NG逾百次

相比情绪极端的丧彪，年仅19岁的“星女郎”雪野饰演的后备球员则淡定得多，角色经常得面无表情。

首次演戏的她，一度因角色“不露表情”而无从拿捏，直到导演一句“你只要演自己就OK了”，才转而从自身寻找角色，发现彼此颇有相似之处，索性卸下表演设计，以最真实的一面入戏。

雪野在片中的绝招是轻功“天外飞仙”，戏外也为此首次体验吊威亚。（创艺电影提供）

她在片中的绝招是超级轻功“天外飞仙”，戏里飞得轻盈，戏外却让她吃尽苦头。首次吊威亚的雪野不仅要飞得高，还须配合队友完成连环动作。

单是这一招就拍了两天，NG超过100次。她不忘感谢工作人员、导演和一众“女足”姐姐们陪她一次次重来。

“六师弟”林子聪从球员变导演

女将负责场上踢球，林子聪则走到了场边。从《少林足球》的“六师弟”，到《功夫女足》的联合导演，这回他不再只负责踢好自己的球，还得帮周星驰顾好“球队”。

林子聪说，当年拍《少林足球》，演员至少还能在实景的球场上驰骋；这次新人演员面对的却经常是一大片绿幕，全靠想象，他得不断在旁“搭建”画面，“我得提醒她们，绿幕后面是有上万个观众看着你的。”

谈到与周星驰的分工，林子聪说，片场大小事务由他打点，为星爷腾出更多时间与空间，安静坐在监视器前琢磨每一个镜头，“我要做到的，就是让他多一点这样的思考时间。”

走到场边的林子聪，不只是星爷片场上的左右手，也是照看新人的前辈。与雪野、胡予安一同受访时，双姝没说全的拍摄细节，他便自然从旁提醒、补充，或顺势接过话头解释，默默为新人“补位”。

《功夫女足》已在新加坡上映。