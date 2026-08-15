（香港讯）胡杏儿8月14日为红馆举行的《SHINE ON!保良慈善演唱会》担任表演嘉宾，谈到老公李乘德（Philip）早前在马来西亚巧遇自己的旧爱黄宗泽（Bosco），两人“世纪拥抱”引起网民热议，笑言觉得很搞笑。

她透露两人事前并不认识，所以当她在网络上看到他们相拥片段时感到相当惊讶：“我觉得好搞笑，我问老公‘这么大件事，你不跟我说？’，他说不记得了。对他来说好平常，就像遇到一个普通朋友那样，不需要特别讲。”被问到老公是否知道黄宗泽是其前任，胡杏儿大笑说：“”当然啦！全香港人都知道，他怎么会不知道啊？”

胡杏儿坦言多年未遇见Bosco，但认为大家都是成年人，往事也已过去多年，她对黄宗泽并没有芥蒂，如果碰面会打招呼，不会视而不见，“我已经结婚生子，我祝福他，最重要大家都快快乐乐、健健康康，尤其希望Bosco妈咪健康。”

​至于未来会否介意与黄宗泽合作拍戏？胡杏儿表示老公绝不会阻挠：“大家都是专业演员，主要是看角色和剧本。”记者笑问她可会饰演追杀黄宗泽的角色？她大笑说：“我没说过要杀他，不需要。”