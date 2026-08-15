（综合讯）今年中国暑假电影档，在周星驰执导《功夫女足》炒热大盘后，中国喜剧天王沈腾新片《欢迎来龙餐馆》在8月11日，一过审就立刻上映，目前四天卖出5.3亿人民币（约1亿新元）。

两片的厮杀无可避免，周星驰的经纪人陈震宇却突晒出影迷看《功夫女足》，影院电影票上却印着《欢迎来龙餐馆》的截图，质疑《欢迎来龙餐馆》偷《功夫女足》的票房。

事实上，《功夫女足》上映以来已传出多起影院开立手写票、空白票截留票款等违规疑云，如今实体票根错印更是让事件越演越烈。眼看争议持续发酵，涉事的“河南上蔡奥斯卡巨幕影城”14日紧急发布道歉声明，澄清纯属实习员工的个案失误。

影城指出，当时该名观众是在电影开演20分钟后才到场购票，系统已自动锁定无法开票，实习员工慌乱之下，才误开尚未锁定的《欢迎来龙餐馆》票根，并手写更正片名。事后值班经理已补录正确票房，并办理退票手续，确保数据准确无误。

《欢迎来龙餐馆》片方也发声明捍卫立场，严正强调绝未参与或授意任何破坏市场秩序的行为，坚决抵制“偷漏票房”。