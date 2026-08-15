（台北讯）信不信由你！台湾驱魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》远赴印度尼西亚取景，竟爆出“集体撞鬼”事件。主演许安植在当地酒店遭长发男鬼压床，吓到在心中狂念驱魔咒。事后她发现同剧演员陈雪甄和刘国劭也遇到同一个男鬼，诡异巧合让全剧组听得头皮发麻。

《粽邪4：坤蒂拉娜》于8月14日在台北举办媒体试映记者会，监制邹介中、导演廖士涵率领主演李康生、陈雪甄、许安植、胡语恆齐聚亮相。许安植心有余悸回忆，与饰演女鬼“坤蒂拉娜”的演员对戏当晚，因对方妆容太过逼真，让她感到极度不适，当场干呕十几次。

没想到当晚睡觉时，许安植竟梦见一名长发、身体湿冷的男性灵体走到床边，直接趴在她身上并死死蒙住她的双眼。当下意识清醒却动弹不得的她情急之下，在心中疯狂默念约一分钟电影里的驱魔咒语，才终于惊险脱身。

被吓坏的她不敢独自待在房内，立刻逃到酒店走廊苦坐到天亮。更毛骨悚然的是，她事后与剧组聊天才发现，陈雪甄与刘国劭竟然也在各自的房间遇到同一个男性灵体。

陈雪甄被灵体抱腰

先前没有撞鬼经验的陈雪甄笑称，这趟印度尼西亚之行竟“一次来三个，而且还轮流来”。她透露开拍第一周，宗教顾问每天都关心她有没有睡饱，直到第七天她才发现，自己每次闭上眼都会看到一个头大大的小鬼紧紧抱着自己的腰。宗教顾问这才坦言，该灵体其实从台湾一路跟着她到印度尼西亚，但并无恶意，而是一路守护拍摄顺利。

此外，陈雪甄还曾在房内闭眼时看见天花板有长发女子直盯着自己，最后靠着宗教顾问介入协调、调整睡姿与房门才化解危机。

但鬼神之说，信则有不信则无。相较于女演员们的惊悚遭遇，饰演“火哥”的金马影帝李康生则幽默自嘲“可能八字比较重”，加上过去曾演过锺馗，现场完全没有灵异感应。

他原以为去印度尼西亚是度假客串，没想到看到大家顶着高温、蚊虫叮咬且反复重拍动作戏，敬业模样让他深深被打动。