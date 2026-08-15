8月14日晚上，新加坡室内体育馆现场万名观众或许和我一样不曾想过，20几年前荧幕上《流星花园》的男主角们，竟会和当年CD里的乐团主唱同台演出。

由言承旭、吴建豪、周渝民与五月天阿信组成的“F✦FOREVER”，8月14日起连续三晚在室内体育馆举行“F✦FOREVER恒星之城”巡回演唱会。巡演自去年底从上海开跑，途经成都、深圳、武汉、重庆、雅加达、马尼拉、曼谷和吉隆坡后，来到东南亚最终站，四人已经累积出好默契。阿信笑说：“经过这20几站，从一开始要努力对上频率，现在已经开始聊天不管台下的人了。”

新加坡粉丝的热情，让四子才开场便直呼“好热”。吴建豪脱掉外套后，其他人便开始“怂恿”言承旭跟着脱，阿信灵机一动说：“公平起见，我脱一件，他脱一件！”不过只成功说服言承旭脱掉手套，阿信幽默笑说：“我们是卖艺不卖身，抱歉让大家失望了。新加坡是高素质的地方，晚点再看看啦！”

另一位“气氛担当”则是仔仔周渝民。在演唱会后半场，他突然“脑洞大开”，说自己有个建议想给言承旭的造型师：“《北斗神拳》里一个角色每次一发功，衣服就会炸开。我有个小小的愿望，看（造型师可以）能不能一片一片拼上去，等到我们觉得Jerry该炸裂的时候，就‘啪！’如果你怕露点，我有胸贴要不要借你……”一番话逗得全场观众哄堂大笑。

阿信：今晚你不必成为任何人的谁

整场演出时长三小时，共演唱了超过30首歌曲。《流星雨》《绝不能失去你》《烟火的季节》等多首《流星花园》OST前奏一响起，观众便自然地挥舞起双手，全场陷入大合唱。经典之作根本不需要刻意“消费”情怀，光是道明寺、花泽类和美作站在台上并肩合唱，就能带领观众一秒回到千禧年代。

阿信在个人舞台上说：“或许有人是第一次见到我，对我是陌生的。我要告诉大家，我不是F4，因为在流星花园播出时，我还小……”语毕，台下传来阵阵笑声。他接着说：“比起现在，那时小多了吧……我想，在那一年看着这么一部梦幻、浪漫的戏剧，现在大家也慢慢走到人生的这个阶段。今天晚上，你不必成为任何人的谁，你就是你，为自己而存在，在你眼里释放出纯真、善良的自己。”

个人舞台展现不同风格

除了合唱，四人也各自带来精彩的solo环节，展现截然不同的舞台风格。吴建豪的舞台视觉效果拉满，先是戴着礼帽大秀精湛舞技，接着狂飙吉他燃爆全场，最后还拿着道具伞和舞者互动，非常吸睛。在演唱“Do It”时，周渝民还客串登场秀了一小段说唱。

周渝民的个人舞台则主打抒情，他用温柔嗓音深情献唱《最特别的存在》和《爱在爱你》。另一首经典作“Make A Wish”则被改编成活泼可爱的版本，伴随着多个吉祥物玩偶登台，画风瞬间切换，现场宛如欢乐的“儿童频道”。

言承旭惊喜翻唱光良的《童话》。演唱前他感慨地说，想把这首歌献给曾经在爱情里相信过童话的人：“或许童话最美好的地方不是最后的结局，而是曾经有那么一个人让你相信，你会很幸福。就算最后不能一起走到故事的最后一页，那也没关系，因为你们曾经把那一页写得很漂亮。”

四面台视觉效果令人目不转睛

此次巡演采用360度沉浸式舞台配置，四芒星旋转舞台搭配升降与璀璨灯光交织出的视觉效果独特，令人目不转睛。然而，这样的设计也是一把双刃剑——歌手需要照顾四个方向，观众在某些时刻只能面对歌手的侧面或背面，这极大地考验了表演者的舞台掌控力。每当唱到自己最爱的歌曲段落时，歌手却身处“远方”，内心的确会暗自觉得有些许遗憾。

看完演出，我有种陷入“平行时空”的错觉。看着台上平均年纪接近50岁，但状态极好的四人，我感觉时间在那三小时的演出里停滞了，自己“还没长大”；但看到《流星花园》的三子唱着《恋爱ING》、阿信唱着《绝不能失去你》，又有种回到现实的“割裂感”。

或许，这正是现场演出的迷人之处。三小时仿佛一场青春幻境，走出场馆后，我们用这份“割裂”所带来的力量，继续踏实地面对平凡生活。