（台北讯）伊能静和前夫庾澄庆（哈林）育有一子庾恩利，近日母子俩在直播中同框，伊能静不避谈关于庾澄庆的话题，表示很感谢前夫过去对儿子的保护，在成年前都没有让庾恩利轻易露面。伊能静还主动提议未来可以跟庾澄庆同框，帮儿子演唱会当合音天使，庾恩利立刻兴奋赞同说：“我多想啊！”

伊能静早年晒儿子的照片，不是背面照就是正面照加打码，直到恩利成年能做决定，其外型才完整曝光。

近日，伊能静在直播中提到这件事，并拿未成年的女儿米粒举例，认为若现在询问女儿的意见，孩子可能会基于爱母亲或听妈妈的话，同意在网上露脸，但实际上小孩并不知道晒出正脸的后果。

伊能静感慨庾澄庆过去很小心翼翼，带儿子出门会把小孩的帽沿压得很低，以免被拍到。伊能静说：“这个要感谢你爸爸（指庾澄庆）”，恩利也透露小时候坐飞机，妈妈都会请助理把他的全身衣服换掉，下飞机时乔装成“别人的小孩”，请人帮忙带走。

伊能静后来提议未来有机会可以帮儿子办线上音乐会，“叫你爸跟我同时出现，帮你合声”，恩利开心回应：“（流量会）爆了！我多想啊！”但伊能静后来尴尬地表示，实行上可能会有难度，不确定前夫会不会答应。