郑斌辉因母亲日前过世，称过去几个月，身心都承受着巨大的压力，一直没能在社媒分享任何快乐的发文，96.3好FM DJ李佩芬说，她感同身受，因为视她如己出的大舅上周离世。

李佩芬在脸书难过地写道：“大舅，你视我如己出 ，有机会孝顺你，是我的福气。这几个星期，家人往返新马两地 ，心里一直盼着你康复，但最后没能等到……

想起你，眼泪止不住，但我知道必须坚强。在亲戚、挚友的齐心协力下，你的人生毕业典礼圆满完成了，送您走完最后一程……”

《新明日报》记者关心李佩芬的状况，她回复说：“大舅和我很亲，也是最常出现在歌台的一位舅舅， 他常载我跑台，来新加坡时一般也是住在我家， 我们感情很好。”

李佩芬透露，84岁的大舅是因二度中风，入院后肺部受感染而病逝。

李佩芬坦言，难过的情绪会在夜深人静的时候涌上，“但为了父母，特别是妈妈，我必须在她面前更坚强，所以很多时候，独处时才会面对我自己的悲伤。”她指出，一切交给时间。“在这最忙碌的期间，我将继续把笑容留给台下的观众。”

她也感谢电台同事们近日的体谅与在工作方面的协调。

听取大舅建议学唱《常回家看看》

谈到与大舅的相处，李佩芬说：“他不会唱歌，但很会听歌，常常会以观众的角度，告诉我什么歌可以学习，观众会喜欢。《常回家看看》 就是其中一首他建议我学习的歌曲。”

在她的印象中，大舅很聪明，小时候“跳班”，学东西很快，科技什么的一点就通，“他喜欢看足球、羽毛球，也因为受他的影响，我才会对这两项运动有多一些了解。”

从他身上，李佩芬也学到，要一直抱有好奇心，不要因为年龄而局限自己。

此外，生为长兄的他，只要弟妹向他开口，他宁愿自己辛苦点，也会尽自己所能给予弟妹和他们的家人帮助。