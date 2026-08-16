S&X

8月20日起可在Netflix观看

这部改编自同名漫画的日剧，故事围绕一名性治疗师霜鸟壹人（中岛健人饰）。他每天为被私密问题所困却无处倾诉的患者看诊，尽管这份职业让他遭到嘲笑，他依然以最大的真诚与尊重面对每一名患者。然而身边的人并不知道，霜鸟壹人其实也隐藏着一份难以说出口的焦虑。

剧集以“每个人都怀有不为人知的性方面焦虑”为理念，通过真挚的爱情故事，探讨欲望、浪漫与自尊如何影响人与人之间的关系。通过严肃而富有同理心的视角，剧情探讨现代社会中复杂而微妙的议题，让人们重新审视如何理解彼此和看待自己，以及真正爱一个人究竟意味着什么。

现在不是出轨的问题

The Affair Was Just The Beginning

可在Viu观看

韩剧《现在不是出轨的问题》讲述两对夫妻的复杂关系。（Viu提供）

朴京熙（金憓秀饰）既是人气网红，也是室内设计公司的CEO，却仍渴望获得更大的成功。她的丈夫林在弘（金智勋饰）是一名演员，却活在事业有成的妻子的光环之下。夫妻俩的邻居安秀晶（曹汝贞饰）是一名皮肤科医生，正在与前夫打官司。两人为女儿的抚养权争执不休，安秀晶极力保护女儿，前夫则不惜一切手段试图夺回女儿的抚养权。

这两对夫妻的人生，因为一个失控的秘密而紧紧牵连在一起。在这个秘密面前，连出轨都显得微不足道，随之而来的是一连串混乱的冲突。