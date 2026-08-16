新加坡8月6日至9日的票房榜迎来三部新片，但榜首、亚军的位置未变。《蜘蛛侠：重生日》连续两周稳坐冠军，《奥德赛》同样守住亚军，显示两部大片后劲依然强劲。

8月6日上映的周星驰新作《功夫女足》则以新片之姿冲上第三，是本周表现最佳的新片。电影集合迪丽热巴、刘嘉玲等演员，加上周星驰的号召力，成功在大片夹攻下跻身票房三甲。不过，首周未能撼动《蜘蛛侠》和《奥德赛》的位置，接下来能否靠口碑和星爷的魅力持续吸客，将是票房走势关键。

截至8月13日傍晚，《功夫女足》的新加坡票房已突破53万元。首周末（6日至9日）的票房为36万3500元；10日是国庆日公共假期补假日，当日吸金8万9000元。

另一部新片《汪汪队立大功：恐龙大电影》紧随其后排第四，亲子动画依旧有稳定市场。同样属于“阖家欢”类型的电影《小小兵&大怪兽》《玩具总动员5》和《海洋奇缘：启航》停留十大。

随着两部新片杀入前四，上周排名第三的《给阿嬷的情书》退居第五，但上映多周仍稳守五强，长尾效应明显。新片《互爱女孩》则以第十名挤进榜单。

2026年8月6日至8月9日票房排名

①（1）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）

②（2）奥德赛（The Odyssey）

③（新）功夫女足（Kungfu Soccer）

④（新）汪汪队立大功：恐龙大电影（Paw Patrol: The Dino Movie）

⑤（3）给阿嬷的情书 （Dear You）

⑥（4）小小兵&大怪兽（Minions & Monsters）

⑦（7）爱你致死不渝（Obsession）

⑧（6）玩具总动员5（Toy Story 5）

⑨（5）海洋奇缘：启航（Disney’s Moana）

⑩（新）互爱女孩（Girls Like Girls）