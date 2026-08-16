（香港讯）78岁的“阿姐”汪明荃获邀担任新城知讯台节目《余生对话》第二集嘉宾，与资深媒体人余家强深度交流。

“阿姐”汪明荃（右）获邀担任《余生对话》第二集嘉宾，与资深媒体人余家强深度交流。（互联网）

入行数十年，汪明荃在唱歌、拍剧、主持及粤剧各个领域皆成就卓越，且向来以永不停歇的专业态度著称。然而在这次专访中，她罕见地公开谈及“退休”话题，坦言正在认真为退场做计划。

阿姐曾患甲状腺癌及乳腺癌，幸运的是目前已成功治愈。（互联网）

阿姐拒绝硬撑 对观众负责

谈及退休原因，阿姐语气冷静而坚定。她坦言并非因为倦怠，而是身体状态已给予她适度的提醒，她不讳言自己的记忆力已渐不如前。相较于年龄增长，阿姐更在乎的是“力不从心”。阿姐认为，明知自己未必能做到最好若仍硬撑下去，无论是对自身健康还是对支持她的观众，都是一种不负责任的表现。

阿姐与罗家英既是夫妻，也是粤剧舞台上的另一半，两人相伴多年非常恩爱。（互联网）

对于退休，阿姐毫无一丝哀愁，而是以从容心态替人生重新规划和排位，未来依然会选择适合且适当的工作。对于退休后的日子，阿姐也早有清晰的规划，延续她一贯不浪费时间、不容许自己停滞不前的雷厉作风。

搭档谢贤是“师傅” 最镇得住她

访谈中，阿姐以一向直率风格，逐一点评在她大半部演艺生涯中扮演重要角色的四位男搭档。

汪明荃（右）当年和谢贤在《万水千山总是情》里合作无间。（互联网）

罗家英是阿姐日常生活中相濡以沫的夫婿，也是粤剧舞台上不可或缺的灵魂另一半；刚离逝的“四哥”谢贤，是阿姐心里和口中的“师傅”，气场强且具大将之风，也是在表演格局上最能“镇得住”她的男主角；刘松仁则注重理论与角色深层分析，尽管两人多年没合作，重逢时依然能一拍即合；“秋官”郑少秋一身散发斯文古典的独特气质，与她当年的荧幕形象非常契合，共同创造无数电视经典。

几位男主角横跨不同年代，拼起来，几乎就是阿姐的大半部演艺史。