历时14年，新加坡导演陈哲艺完成了“成长三部曲”，最终章《我们不是陌生人》（简称《我们》）将于8月20日在本地上映。Filmhouse昨日和今日举办“成长三部曲”电影马拉松，连续放映2013年的《爸妈不在家》、2019年的《热带雨》及今年的《我们》。

昨天下午，本地艺人欧萱首度受邀主持《热带雨》映后交流会，与在三部电影合作的陈哲艺、杨雁雁和许家乐畅谈拍摄趣事。

时隔7年再看《热带雨》的师生床戏，当年17岁的许家乐露臀出镜，让观众惊叹。欧萱问演员们收到剧本时的感想，陈哲艺先解释背景：“这就是为什么我不想选角杨雁雁，他俩在《爸妈不在家》中演母子，会感觉有点怪。”后来为《热带雨》寻找16岁男孩多时无果，直到刷IG看到家乐已长得又高又帅，最后兜兜转转才联系上杨雁雁。

要求清场

许家乐透露自己当时把剧本给父母看，“我很OK，我只要求房里不能有其他人，结果拍摄时竟有女收音师、摄影助理，陈哲艺竟然骗我！”

陈哲艺回忆道：“他当时发飚，说，‘这么容易，你自己来啊！’”引来全场爆笑。他指家乐一直唤雁雁“妈咪”，演床戏有心理障碍，所幸镜头拍了两次就过关，成为陈哲艺拍电影以来最少take的镜头之一。

他也爆出拍床戏前第一次看家乐落泪，“他从小就不在人前展示脆弱。但也在那一刻，他似乎开窍了，突然蜕变成了真正的演员。”

杨雁雁一度想放弃演戏

欧萱也提问三人重温电影，会跟当年的自己说什么？陈哲艺笑言：“我会告诉自己，别浪费时间了，就直接选他们俩吧。所以决定拍第三部电影时，就为他们而写。”

他也透露许家乐拍《我们》前一度埋怨必须节食瘦身，还吐槽片酬太少，然而杀青后却找到对演戏的热爱。许家乐表示：“我会告诉17岁的自己要坚持演戏，不断努力，当时的我只当作来玩，但拍完后，我意识到我真的很喜欢演戏，想继续追逐演员这条路。”

杨雁雁则透露角色“阿玲”的个性和自己南辕北辙，“我怀疑自己还能否演戏，甚至想放弃。现在的我会跟当时的自己说，你可以的。”

互不相识 陈哲艺邀欧萱主持

​​欧萱受访时透露，和陈哲艺此前互不相识，他通过朋友找到她，邀请她主持。谈到筹备过程，身为演员和导演的她先以观众视角去感受电影。“我会留意自己在看的过程中产生了什么情绪，也会观察导演的镜头、他的叙事方式和风格，包括演员怎么去诠释各自的角色。我也会想，如果我是观众，会对什么感到好奇？什么样的问题，可以让大家更了解他们的创作过程，同时带出电影之外有趣的故事。”

她也特地看了三人近期的访问，“我不想重复已被问过很多次的问题，我希望带来新的角度，让这次对话有属于它自己的东西。”

和主持其网络节目一样，欧萱坦言这次主持同样没有脚本，“哲艺给了我很大的自由，去掌握整个对话方向。我很感谢他对我的信任。对我来说，最重要的还是聆听，他的回答自然会带出另一个问题，再打开另一个方向。”