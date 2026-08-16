（综合讯）一代影坛女神王祖贤息影22年，不久前将20至30岁巅峰时期的肖像，授权给知名网络游戏制作AI数码分身，引发外界热议。除此，近日传出她要求一个长期分享其生活动态的粉丝专页停止更新，消息引起外界好奇。

据媒体报道，该账号运营者透露，王祖贤本人难以承受网络上的各种评论与负面声音，因此决定尊重她的意愿，不再继续更新相关内容。

王祖贤粉丝运营的账号宣布停止更新。（互联网）

王祖贤早年宣布退出演艺圈后便移居加拿大温哥华，多年来过着相对低调的生活，鲜少参与公开活动。不过，近年王祖贤为宣传艾灸馆生意，开设了社媒账号，让沉寂多时的她再次频繁出现在大众视线中。不过随着曝光增加，网络上也开始出现不少针对她外貌与状态的讨论。

运营者表示，王祖贤本人对部分内容及网络评论难以承受，因此选择尊重她的感受，停更该专页。

王祖贤在温哥华开设艾灸馆，今年将事业拓展至美国硅谷。（互联网）

出席广州活动 亲回授权AI肖像争议

王祖贤8月15日在中国大陆广州出席一场游戏玩家大会活动，正面回应授权AI一事，还爆出金句：“我们是用AI，不是被AI用。”

对于将肖像授权做成AI，她抱持乐观且支持后辈的态度，表示：“我觉得可以给年轻人去create（创造），就是创造一个新发展的东西，我认为是件好事。”

王祖贤现身广州活动（左图），亲回授权AI肖像的争议。右图为王祖贤在游戏《倩影》里的狐仙扮相。（互联网）

此次与游戏公司合作，王祖贤以AI分身出演短片《倩影》，重现当年化身狐仙的巅峰美貌，并推出游戏专属NPC与时装。尽管先前有网友质疑AI“只有形没有神韵”，无法完美传达她真实的气质；但也有许多支持者认为，这能让喜爱她的观众重温经典。

有网友佩服留言“她授权的是20到30岁巅峰时期的形象，这个操作我是真服，把自己最好的样子留下来”、“王祖贤上个世纪港产电影的常客女主角”，也有人提醒“必须严查监管，任何事物都有两面性”。