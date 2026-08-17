继《延禧攻略》和《墨雨云间》后，中国女星吴谨言在古装新剧《御廷谣》再次化身坚毅正直的女子。她在剧中的角色孟廷辉，童年过得坎坷，曾被人贩子拐卖，历经打骂，被迫以偷盗和行骗替人敛财。但孟廷辉从未向命运妥协，通过科举步入仕途，为官后锄强扶弱，协助皇帝英寡（陈哲远饰）整肃朝纲，携手守护江山万民。

吴谨言过去在《延禧攻略》和《墨雨云间》中，分别将魏璎珞和薛芳菲那股不甘委屈、有仇必报的狠劲，诠释得淋漓尽致，近年几乎成了“复仇爽剧大女主”的代名词。她接受《联合早报》电邮访问时说，自己在塑造薛芳菲时未刻意寻求“不同”，对待孟廷辉亦是如此。“我不会为了区分而区分，最重要是把握人物实在的情感。比如孟廷辉是有锋芒但无戾气，有野心但存善心的人，她手握权力是为兜底弱者，杀伐果决却永远对普通人保有柔软。”

在格局上，孟廷辉确实与过往角色拉开了差距。吴谨言指出，魏璎珞和薛芳菲的抗争皆因私人恩怨——一个为了守护亲友，一个为报家仇；而孟廷辉的抗争从一开始就跳脱了个人恩怨，她的执念是保护所有和她一样受难的底层百姓。孟廷辉的成长轨迹是从“自救”走向“渡人”，剧情也更多围绕她身边发生的社会事件展开，因而更能引发观众的深切共鸣。

被角色潜移默化影响

要演活孟廷辉，建立角色的信念感至关重要。吴谨言说，自己会代入并感受人物。孟廷辉的坎坷童年虽在剧中呈现篇幅有限，但她戏外却为角色构建了完整的世界观和价值观体系。她反复梳理角色早期的经历作为情感锚点，去承托角色中期身处朝堂博弈时所履行的职责，以及骨子里的悲悯之心。

吴谨言饰演的孟廷辉不向坎坷命运妥协，后来成为女状元。（取自艺人微博）

在吴谨言看来，孟廷辉是一个主体意识极强，目标清晰且行动力超群的女子。她分得清手段与本心，不被世俗规则和舆论裹挟，既有迎难而上的能力，亦有承担一切后果的担当。除了向往成为这样的人，吴谨言也感受到一些观众对这类女性角色的喜爱。“长期沉浸角色会潜移默化影响我，比如遇到困难，优先思考解决问题，减少焦虑和精神拉扯。其实每个角色多多少少都会留下点什么在自己身上。”

《御廷谣》似乎没有使用厚重的磨皮滤镜，演员的微表情与皮肤质感都清晰可见。谈及这种“去滤镜化”的呈现，吴谨言说，演员在表演时不会考虑这些，自己拍摄时更不会刻意在意这些。“到我看这个剧的时候，看见自己的水痘坑都能清晰看到，才意识到可能剧没有开特别大的磨皮（滤镜）。也挺好的，这不就是真实的我吗？”

提及从《延禧攻略》一路走来的八年，吴谨言坦言，如今心态更加平和沉稳。她不讳言曾经历低谷，但也正是那些低潮期，让她看清哪些东西适合自己，哪些方面仍需进步，以及什么才是支撑自己在这个行业长久立足的根本。“那种所谓的事业高峰的时候，我也能更加理性地看待大量的信息，不再茫然，包括面对舆论，面对工作上的选择，会更从容一些。”

赞陈哲远可塑性非常高

谈到跟陈哲远的合作，吴谨言说：“哲远本人非常有意思，一点也不高冷。我们讨论怎么演某场戏都很有默契，而且他时不时会有一些很逗的点蹦出来。”她之前看过陈哲远的一些作品，这次追看《御廷谣》时，又看到了一个不一样的他，赞他可塑性非常高。

吴谨言（左）剧中当官后协助皇帝英寡（右，陈哲远饰）整肃朝纲，携手守护江山万民。（取自剧集微博）

剧中陈哲远武功不俗且权倾朝野，但有一场戏是他遇到蛇时，直接跳到吴谨言身后。至于他戏外是否也有这种“反差萌”，吴谨言直言：“挺多的，私下他很容易被突然的声响吓到。外表看着沉稳，但他其实私底下是个非常有趣的人。”

除了孟廷辉，无论是赵昭仪饰演的酒楼老板严馥之，还是张南饰演的名门闺秀沈知礼，《御廷谣》勾勒出一幅出彩的女性群像，展现女性互助的力量。

女性的强大来自互相支撑

吴谨言说，最近看到大家在讨论剧中的闺蜜情，她在拍摄时就深有同感。她认为女性之间本该如此——不因身份和利益互相倾轧，而是彼此托举，互相兜底，这也是她最想通过角色传递的内核。她指出：“女性的强大从来不是互相较量，而是彼此支撑。低谷时彼此陪伴，遇事无条件站在我这边，我们会互相包容，彼此成全。”

赵昭仪饰演的酒楼老板严馥之（左图），以及张南饰演的名门闺秀沈知礼（右图），都展现了女性互助的力量。（取自剧集微博）

若孟廷辉穿越到现代，吴谨言认为她最适合从事什么职业？她觉得孟廷辉在现代会适合从事检察、法律相关的事务，毕竟她擅长梳理案件，有共情弱势群体的情感，还有极强的正义感，且目标明确，愿意不停地奔走发声，“那种高能量和高行动力，特别适合为守护大众的公平服务。”

被问到“如果把魏璎珞、薛芳菲、孟廷辉拉进同一个微信群，谁会是群主？”，吴谨言幽默回答：“魏璎珞或孟廷辉吧，这俩都是身居高位的，爱操心。”

新加坡观众可通过星和娱乐Asian+ VOD和Viu观看《御廷谣》。