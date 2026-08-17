爱·回家之三代同糖

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看完《三代同糖》前几集，我只想对全新的班底说：新旧交替难免伴随阵痛，来日方长。

播出九年多的香港TVB长寿处境剧《爱·回家之开心速递》（简称《开心速递》）于8月7日正式落幕，接档的是由全新台前幕后班底打造的《爱·回家之三代同糖》（简称《三代》）。

《三代》于8月10日首播，由《白色强人》系列和《企业强人》等口碑剧的金牌监制罗永贤担任监制，车婉婉、吴若希、李茵彤、赵浚承和李伟健等主演。剧情围绕唐家三代同堂展开，讲述多年在加拿大相夫教子的唐曹嘉冰（车婉婉饰）突然从加拿大飞回香港，住进女儿兼单亲妈妈唐万里（吴若希饰）的家。母女俩当年因唐万里坚持生下女儿唐芯（李茵彤饰）而彻底闹翻，如今唐曹嘉冰返港决心修补亲情，同时试图找回初恋的感觉。

吴若希有能力驾驭角色

首集让吴若希、车婉婉和李茵彤等主角接连登场，立好人设，也抛出两起棘手事件：一是李茵彤因校园非礼及暴力视频在网上流传，沦为舆论风口浪尖的“风云人物”；二是车婉婉在返港航班上的“拒让座事件”在社媒持续发酵。最终，这两件事都由剧中身为“公关女王”的吴若希出手化解。

《爱·回家之三代同糖》剧情围绕唐曹嘉冰（左起，车婉婉饰）、唐芯（李茵彤饰）和唐万里（吴若希饰）三代同堂展开。（互联网）

第一集播出后，部分观众的评价不高，不少网民也坦言依然怀念《开心速递》。其实过去近十年，每周一至周五晚陪伴大家开饭的处境剧突然完结，接档的新剧一时难以被观众接受，乃人之常情。

演员方面，首集戏份最吃重的是吴若希。歌手出道的她，近年参演了《巨塔之后》《旁观者》《香港人在北京》等剧，且大多担任女主角或关键角色。不过这是她首次挑战处境剧，而处境剧的节奏有别于一般连续剧，加上这次的对手演员都是首次合作，她需要一些时间磨合与消化。过早评定她的表现，不太公平。

我觉得吴若希有能力驾驭唐万里。三年前，她在温情喜剧《香港人在北京》中与陈展鹏饰演夫妻，所塑造的邝海伦一角喜感十足，至今仍让不少观众记忆犹新。她在2023年亲子真人秀《爸知弊！你嚟凑吖！》中大咧咧、自然流露的幽默性格，也与角色唐万里契合。

李伟健有“龙力王”影子

2022年参加歌唱选秀《声梦传奇2》入行的李茵彤，曾客串《飞常日志II》《香港探秘地图》等剧，这次担纲女主角之一，足见TVB对她的力捧程度。作为新人，她的演技过关，虽略显青涩，但胜在表演自然。

车婉婉早在二十多年前就曾参演古装版与时装版《皆大欢喜》。有网民认为她与吴若希不像母女，事实上两人实际年龄相差19岁，不过车婉婉保养有方，两人同框更像姐妹。

李伟健在《三代同糖》沿用《开心速递》中“Terry”这一名字，但新角色不再傻里傻气。（互联网）

处境剧“老面孔”李伟健自2012年首辑《爱·回家》便从未缺席。在《开心速递》中，他凭借单纯善良的富二代“Terry龙力王”一角深入人心。这次在《三代》，他饰演车婉婉的弟弟，虽然沿用了“Terry”这一名字，但角色不再傻里傻气。只是第二集登场时，在他身上依旧看见旧角色的影子，想要彻底抹去“龙力王”的烙印，让观众重新入戏，仍需时间。

客观而言，《三代》单集时长约20分钟，单凭前几集的篇幅就能介绍要角出场，立下鲜明的人物性格，同时让观众厘清他们的关系，已经不简单。其实罗永贤对处境剧不陌生，早在约20年前就曾操刀郑丹瑞、伍咏薇、锺景辉和卢宛茵等主演的《高朋满座》。