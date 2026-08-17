只要有空，5

Whenever Possible S5

可在Viu观看

《只要有空》是一档“日常疗愈综艺”。两位主持人刘在锡与柳演锡走访申请者所在的地方，在他们生活中的短暂空档与他们聊天，听他们分享日常故事。主持人也会和嘉宾一起挑战各种趣味小游戏，若顺利完成任务，就会给申请者送上实用又丰富的礼物。

第五季由刘在锡与柳演锡再度搭档主持，首集嘉宾请来黄晸珉与郑好娟。黄晸珉说之前看节目常常很生气，不解这么简单的游戏，为何主持人和嘉宾无法过关。究竟他玩游戏的能力有多高？是否能成功送出礼物？

属于我的孩子

A Child of My Own

可在Netflix观看

墨西哥女子Alejandra面对来自夫家和社会对女性“传宗接代”的期待，决定伪装怀孕。（互联网）

这部纪录片改编自2009年墨西哥真实案件，讲述Alejandra在经历多次流产后，面对来自夫家和社会对女性“传宗接代”的期待，被逼至极限，于是决定伪装怀孕，并在预产期前一天绑架了一个婴儿。

当媒体和世界都把重点聚焦在绑架案的当儿，曾获两次奥斯卡最佳纪录片提名的导演Maite Alberdi（梅特阿尔贝蒂）选择把镜头对准假怀孕和绑架背后的动机。纪录片通过当事人的现身说法，以独特视角审视这起案件。