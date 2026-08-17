“（圈内人）几乎没接触，或许大家的‘频率’不同吧。我记得当时电视台的章能容（前副总裁）爱打篮球，结果几乎每个男艺人都开始打篮球，会打的不会打的都去打……我不打篮球也不懂PR，所以就没去，可能也因为这样……哈哈。”——在陈哲艺新片《我们都是陌生人》饰演炒虾面摊贩的林伟文，聊起当年在电视圈的日子，认为自己因不谙人情世故而错失不少机会。

香港电影人谷德昭（左图）赞周星驰（右图）新片《功夫女足》保有童真。（互联网）

“周导（周星驰）根本就是在拍一部卡通片，在拍日本动画，他只不过是用了真人当演员，很好看……Don’t argue with success.（不要与成功争辩。）”——香港电影人谷德昭在社媒发文赞周星驰执导的电影《功夫女足》好看，指星爷仍保有童真，并呼吁观众不要拿新片与星爷执导的旧作或曾参演的作品比较。

田曦薇在新剧《天才，女友》的长发造型被网民吐槽看腻了。（互联网）

“漂亮。有刘海漂亮，没有刘海也漂亮。眼睛大漂亮，眼睛小也漂亮。笑漂亮，不笑也漂亮。瘦瘦的是骨感的漂亮，胖胖是可爱的圆圆满满的漂亮。总有一个人的眼里，你是最漂亮。”——田曦薇在新剧《天才，女友》的长发造型被网民批评看腻了，她的团队挖出她四年前写下的“漂亮金句”“反击”，成了网上热刷的审美语录。