新加坡艺人美心近期频频被身边人误会有男朋友，索性把这份无奈写成一首歌，大方唱出自己的心声：我要的是老公！

美心接受《联合早报》电访时说，前一阵子跟男性友人外出时，朋友和亲人纷纷对号入座，误会她有男朋友。被问到很烦的她某天洗澡的时候，灵感一来，就写出了一首抒发心情的歌曲《不是男朋友》。

她把写歌过程描述为写日记。“我边洗澡边随便哼，一想到什么就赶快用手机的录音功能记录下来，歌词也一样，一句一句录下来。”

歌曲尚未正式发布，美心在电访中先清唱一段，歌曲听起来欢快、活泼。她说整体节奏轻快，带有喜感，副歌“老公老公啊，快点来找我”也很符合她要呈现的搞笑和俏皮感觉。她提到部分灵感源于近期很火的英语歌 “Where Is My Husband”。

她也说，完成第一版本后，尝试用AI（人工智能）修饰，不过发现AI产出的内容不能捕捉到她创作这首歌的心情，因此决定采用自己最初的版本。

陈罗密欧自荐当MV主角

美心本来在Instagram预告即将发布这首新歌，但因为喉咙不舒服，耽误了录音。虽然是玩票性质写出这首歌，但她对于音乐是完美主义者，所以考虑请音乐老师重新编曲。

记者问她会不会为歌曲拍MV，在拍剧的她笑说，完成歌曲后，给同剧演员先听为快，他们都很喜欢。陈罗密欧还毛遂自荐要当MV男主角，甚至为歌曲想象出复古的MV画面，如在沙滩上奔跑。

歌词中反复出现的老公，源于美心对恋爱和婚姻的想法。她的理想伴侣是跟自己合得来，情绪稳定，以及有经济能力的人。她也坦承自己很传统，“我觉得男生得撑起一个家。”

因为曾有过不愉快的感情经历，她目前不急着谈恋爱或结婚，对感情抱着随缘的态度。“为什么要强逼自己在这个年龄去结婚？”她认为感情最重要的是顺其自然，不应该因为年龄或外界压力而勉强自己进入一段关系，更提醒大家不要为对方的“危险信号”（red flag，指潜在的个性缺陷或危险行为）找借口。

美心坦言，过去曾觉得“时间差不多了，就要赶快结婚”，甚至会因为害怕找不到对象而对一些问题睁一只眼闭一只眼。如今她认为，勉强没有幸福，与其为了结婚而结婚，不如慢慢认识一个人，让时间去验证彼此是否合适。

她透露身旁有符合自己择偶标准的异性，但还没有发展到交往阶段。因为当演员拍戏而穿过七八次婚纱，现实中也当过七八次伴娘，她搞笑说：“可能上天真的不让我再结婚了！”

新剧与包勋评演夫妻

美心（左图）和包勋评（右图）在新剧《百万房客》饰演夫妻，对戏时经常笑场。（左图取自艺人IG，右图为档案照）

美心正在拍摄电视剧《百万房客》，在剧里和包勋评饰演夫妻。她扮演一名从马来西亚来到新加坡生活的女生，性格傻里傻气，造型和说话方式都刻意配合角色而呈现喜感。

为了诠释角色，她特别练习马来西亚腔。她笑说，拍久了甚至出现“入戏太深”的情况，有一次回家和妈妈说话时，竟然不自觉说出马来西亚口音。

美心与包勋评搭档演戏，经常在片场笑场，不过默契好到只要一个眼神，就知道对方下一秒会忍不住爆笑。某次拍摄吃红豆汤的戏，包勋评即兴改变表演方式，美心当场忍不住大笑，结果把嘴里的红豆汤喷出来。

包勋评在剧中的口头禅是问美心：“你到底是蠢还是纯？”现实中的美心说：“因为心太软了，更觉得自己是蠢。”都说傻人有傻福，她自问：“傻已经有了，我的福在哪里？”