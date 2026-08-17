（香港讯）香港ViuTV原创剧《日落下的彩虹》日前在尖沙咀举行庆功宴，夏雨、郭锋、陈欣妍等演员齐聚一堂。老戏骨秦煌近日传出入院消息，夏雨受访时透露，老友已出院，并返回土瓜湾的老人院休养。

夏雨透露，自己每隔一段时间便会到老人院探望秦煌，也会与张雷等老友轮流带他外出吃饭聚旧。他忆述，一个多月前原本相约秦煌吃饭，岂料对方一直没接电话，后来才得知老友入院，所幸已顺利出院。

夏雨透露，秦煌一直行动不便，需要以轮椅代步，每次出入都得靠几名年轻人合力帮忙。至于早前入院的原因，夏雨估计与糖尿病有关，指秦煌双腿经常浮肿。尽管身体状况令人担心，秦煌与老友外出吃饭时却依旧不戒口，还会把“没事”挂在嘴边，让一群好友颇为无奈。

夏雨与儿子黄奕晨少沟通

庆功宴上，夏雨的演员儿子黄奕晨也在场。被问到父子合作会否增进感情，夏雨却坦率地说，两人私下其实沟通不多。

夏雨（左）与儿子黄奕晨（右）同剧。中为演员唐诗咏。

他说：“我们没住在一起，平时主要靠电话沟通。他成长的过程中，我没有陪在身边，我在香港工作，他在国外读书，所以彼此多少有点隔膜。他也不习惯跟我说心事，大多只跟妈妈说。”

被问儿子是否曾带女友回家见家长，夏雨笑回：“有，有带过几个，不知道最终是哪个，哈哈！”他笑言，儿子18岁后便有了自己的人生，身为父亲的他也选择放手，鲜少干预，如今父子相处反而更像朋友。