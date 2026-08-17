（香港讯）香港无线剧《夫妻的博弈》开播后，演员马国明的外貌却意外成为话题。镜头下的他皮肤白皙光滑，不仅皱纹、毛孔几乎隐形，就连过去较明显的暗疮印也像被一键抹走，整张脸嫩滑得判若两人。如此强烈的“磨皮感”，让不少观众直呼剧集仿佛开了“十级美颜滤镜”。

《夫妻的博弈》开播后，演员马国明的“无瑕”外貌意外成为话题，图为剧照。（互联网）

马国明8月16日为剧集宣传，并接受港媒“香港01”访问时回应围绕“滤镜”的争议。他直言，剧集播出前根本不知道画面经过如此处理，并强调这绝非演员主动要求，“演员是不会要求加这些东西（滤镜）的，即使我拍了这么多年的戏。如果要求加，我十几年前就加啦！”

被港媒问看剧时有没有吓一跳，马国明大方承认，起初确实觉得有些奇怪，“我最初也觉得有点怪，因为我不知道他们会加滤镜。”他也提到，太太汤洛雯觉得没什么，因为平日看惯陆剧和韩剧，对类似的画面处理早已习以为常。

《夫妻的博弈》里的马国明呈现强烈的“磨皮感”。（互联网）

马国明坦言，看久后便逐渐适应，“当它是一个童话这么看，那又觉得没什么。”

除了滤镜，马国明在剧中偶尔“变样”也引起网民注意，有人猜测，剧组也许运用AI技术修饰画面，甚至以AI进行后期补拍。

对此，马国明称自己并不知情，详情还得问监制。另有网民发现，香港版与中国大陆版《夫妻的博弈》中，同一场戏竟出现不同品牌的巧克力。马国明解释：“可能因为在香港找到一些赞助，这个也是得问监制。我知道他们后期有补画面，但我没留意在哪里用AI。”

谈到无线新剧《爱回家之三代同糖》运用AI背景引起热议，马国明则持开放态度，认为AI走入影视制作已是趋势，“我想这阵子都会用AI技术，不止是香港，世界各地的制作其实都会陆续用。”

他认为，刚开始使用新科技时，难免会有摸索期，就像智能手机刚面世时，大家也需要时间摸索。

被问到会否担心AI逐步取代真人演员，甚至影响搭景等幕后工作人员的生计，马国明坦言，站在演员立场，当然希望AI不要用得太多，“这样更多人才有工开嘛！”

回应太太孕味浓

汤洛雯日前出席杨明与庄思明的婚礼时，因身形和造型被猜测有喜，就连没有补染的发色也被网民当成蛛丝马迹。

马国明见怪不怪，笑说：“其实她经常都被传有喜，所以这个也不算什么新闻了。”他解释，汤洛雯只是最近没空染发，加上工作不算频密，索性暂时不处理。至于夫妻俩是否心急造人，他依旧淡定：“随缘啦，我向来都是随缘。”