（综合讯）好莱坞动作巨星Bruce Willis（布鲁斯威利）2022年3月因罹患失语症宣布息影，隔年被诊断患上额颞叶失智症。告别银幕四年来，他的近况始终牵动粉丝的心，年初更一度传出病情恶化。

近日，他与前妻Demi Moore（狄美摩亚）的32岁女儿Tallulah Willis（塔露拉威利）披上嫁衣，8日与交往三年多的音乐人男友Justin Acee（贾斯汀艾西）举行婚礼。Willis没有缺席爱女的婚礼，父女共享珍贵时刻的温馨画面曝光后，让不少人看了动容。

交往三年多的Tallulah Willis（左）和音乐人男友Justin Acee结为夫妇。（互联网）

照片中，戴着帽子的Willis将爱女紧紧搂入怀中，另一只手则牵着女婿，脸上绽放灿烂笑容。

Willis公开失智症诊断结果不久后，Tallulah曾撰文分享心境。她坦言，过去一度害怕自己会被悲伤彻底击垮，但后来逐渐学会面对，也希望成为一个让家人能够依靠的人。

她也忆起，2021年参加一场婚礼时，父亲其实已经开始出现症状。当天听着新娘父亲发表感人致词，她突然意识到，自己或许没有爸爸在她的婚礼上致词，“那真的令人心碎。我离开餐桌走到室外，躲在灌木丛里痛哭失声。”

多年后，当Tallulah终于迎来自己的婚礼，父亲依然陪在身旁，亲眼见证自己出嫁。

妈妈一手促成 偶像Chris Martin婚礼献唱

婚礼上，Demi Moore更送上一大惊喜。Tallulah笑说当时看到坐在第一排的妈妈露出诡计得逞的笑容，结果就听到酷玩乐团（Coldplay）主唱Chris Martin（克里斯马汀）的歌声传出。

Martin专程为新人录制了一首新歌，Tallulah兴奋分享：“歌曲的第一句就是‘Tallulah和Justin正走在婚礼红毯’，我的下巴都掉下来了。”

从小就是酷玩乐团歌迷的她，还特地选择乐团歌曲“A Message”作为婚礼进场曲。她透露，这份意外惊喜是妈妈一手促成，“我妈促成了这份惊喜和礼物，真的完成了一件不可思议的事。Justin和我幸福得笑了起来，我永远不会忘记那个时刻。”