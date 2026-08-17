（综合讯）本地首部华语科幻武侠电影《明月共此时》（The House on the Moon），入围第79届洛迦诺影展主竞赛单元，与来自德国、法国、意大利、加拿大和越南等地的其他16部长片，角逐影展“国际竞赛单元”最高荣誉“金豹奖”（Pardo d’Oro），更是本届主竞赛单元中唯一入围的华语电影。

本地导演杨国瑞日前率领本地女星林诗安、台湾男星黄冠智和张怀秋等人亲赴瑞士做全球首映，现场涌入上千名外国观众，放映结束掌声雷动，让他们一行人直呼不可思议。

首度造访瑞士、也是第一次参与国际影展的张怀秋感性表示：“现场明明几乎都是外国人，却因为对电影的热爱，大家齐聚在影厅里专注看完了同一部华语电影，有一种很不真实的美好。”

《明月共此时》导演杨国瑞（右三）与团队出席第79届洛迦诺影展。（取自网络）

《明月共此时》灵感取自嫦娥、后羿与逢蒙的经典民间神话，跳脱传统框架重新构筑出充满未来感的月球世界，巧妙结合科幻、武侠与宿命爱情元素。全片约6成场景都在台湾实景拍摄。

《明月共此时》几名主演出席第79届洛迦诺影展，（左起）黄冠智、Dominick Rustam、林诗安和张怀秋。（取自网络）

杨国瑞在接受访问时说：“这个原本的神话故事一直都很简单……小时候，你基本上只要用几句话就能把整个故事讲完，大家就会明白。但与此同时，你总会忍不住想：这些角色究竟经历了什么？他们内心真正的情感又是什么？”

黄冠智与张怀秋在片中双双献出“古装处女秀”。黄冠智坦言穿上戏服宛如穿梭时空，最艰难的挑战在于消化海量的文言文台词与细腻情感；饰演反派枭雄“逢蒙”的张怀秋则直言，第一次拍古装在体态、身形与台词功底上都备受考验，但也深深著迷于该角色的庞大野心。

虚拟制作技术先锋

《明月共此时》不仅是新加坡首部武侠电影长片，更是本地首部采用虚拟制作（Virtual Production，简称VP）技术拍摄的长片作品。影片获得新加坡电影委员会（Singapore Film Commision）主导的虚拟制作创新基金（Virtual Production Innovation Fund）大力支持，成为新加坡电影在虚拟制作技术应用上的先锋。

另外，《明月》也获得台湾文化内容策进院（TAICCA）的资金赞助。

在剧本创作上，本片由导演杨国瑞与本地编剧杨彦绚联手打造，并由Momo Film Co的制片人陈思恩和赖佳怡共同制作。电影预计今年底在新加坡上映。