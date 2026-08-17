贵阳素有“中国避暑之都”的美誉，人气歌手周深日前趁着凉爽夏季，将其“深深的”巡回演唱会带回家乡贵阳，于贵阳奥林匹克体育中心体育场连唱两晚。已是第三次回家开唱的他，这回出动了花车环绕体育场、燃放时长较长的烟花。除了给全场“生米”（粉丝昵称）带来视觉飨宴，周深也大放笑弹，在台上玩坏摄影师和舞者，与粉丝交流时亦笑点不断。

往年，周深常随机点名台下的摄影师，考大家神曲《达拉崩吧》中的勇者“达拉崩吧”的超长全名，让摄影师们一度提前把写有答案的小纸条贴在摄影机上。

今年他把目标转向台上的摄影师们，第一晚对肌肉健硕的摄影大哥说：“听说这位老师在私底下都不猛猛的健身了，在猛猛的练歌”，随即让他飙唱《灯火里的中国》高音部分。而有练过的大哥真的唱上去，换来全场惊喜欢呼。

周深恶搞台上摄影师，让对方挑战飙高音。（取自网络）

第二晚被周深逮住的摄影师接指令飙唱高音，发出“尖叫鸡”般的怪声，惹笑全场。他现场反击，效仿粉丝们直呼周深“宝贝！”，让周深害羞惊讶得蹲地，引粉丝们爆笑不止。

舞者们也难逃恶作剧，原本捏爆一颗气球的动作，周深突然唤工作人员搬出一麻袋十数颗气球，让台上舞者们一顿手忙脚乱消灭气球，场面滑稽。

演唱会上必备点歌环节，获选的男粉丝“海岩”，被周深cue唱《大鱼》来证明自己的“粉籍”，结果全句走音，周深震惊点评：“有一句我会冒犯两个人.....你唱歌怎么跟孟姐（孟子义）有点像？”与周深多次合作综艺《奔跑吧》的孟子义曾多次展现音痴本色，这回无辜躺枪，让全场捧腹大笑。

倾情展示家乡文化

时隔一年重返贵阳，周深将家乡文化元素注入演唱会桥段，将贵阳市代表性的历史地标甲秀楼搬上舞台；在演唱《好运来》时，与穿上苗族服装的舞者们一同展示苗族敬酒礼仪“高山流水”。提到贵阳美食，他盘点素粉、酸汤牛肉等。“我最喜欢软哨素粉，素粉只有贵阳有”，并呼吁粉丝：“都给我去吃！”

苗族的敬酒 仪式“高山流水”被融入舞蹈中。（取自网络）

他也接连两晚用歌曲推荐家乡，全球首唱的《每个人》，描写贵州文化风情，是周深首次用家乡方言演唱的原唱作品。另一曲贵州布依族民歌《好花红》，则是他在2019年登上贵州春晚时所演唱，他借歌曲感谢粉丝： “每朵好花要遇到它的太阳，它才会越来越漂亮，你们是我的超级无敌大太阳。”

新加坡粉丝赠报纸换物料

粉丝趁明星演唱会期间，自制“物料”如明星贴纸、钥匙圈等免费派送或互换，近年来成为一种独特的社交文化。多位新加坡“生米”今年组团前往贵阳，其中两位在到不同城市观赏巡演时，都以《新明日报》过往刊登的周深相关报道作为物料，送给海外粉丝。

新加坡“生米”组团前往贵阳支持周深，陈佩璇（中）带本报分送海外粉丝。（受访者提供）

新加坡“生米”陈佩璇表示最难忘贵阳粉丝的热情，有粉丝收到报纸后，激动得把亲手做的多款物料都送上，也有不相识的贵阳粉丝热心帮她排队购买周边，她因此回赠报纸答谢。

“生米”王女士则难忘有学生粉丝收到报纸时，兴奋表示“一直想买却买不到”，也曾在分发时遇过奔向自己、直接从袋里抢走报纸的粉丝。